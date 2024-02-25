Латвийские баскетболисты при переполненных трибунах обыграли Словакию

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 64:52 (15:10, 16:17, 14:11, 19:14).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Андрей Гражулис, который набрал 18 очков. Ещё 11 очков в копилку латвийской сборной принёс Кристерс Зорикс. В составе гостей самым результативным стал Шимон Крайчович - 12 очков.

Отметим, что сборная Латвии находится на восьмой позиции в рейтинге ФИБА, а сборная Словакии занимает 60-ю строчку. С момента восстановления независимости сборная Латвии восемь раз встречалась со Словакией и во всех матчах одержала победу.

Латвийские баскетболисты начали квалификацию на Евробаскет-2025 в четверг с выездной победы над Испанией (79:75), а словаки у себя дома уступили Бельгии (60:75).

Поскольку Латвия является одним из организаторов Евробаскета-2025, то наша сборная автоматически гарантировала участие в финальном турнире, который пройдёт в Риге в августе и сентябре 2025 года. Ещё две путёвки на Евробаскет-2025 из группы "С" между собой разыграют Бельгия, Словакия и Испания.

Следующие матчи отбора на чемпионат Европы подопечные Луки Банки проведут осенью 2024 года - 22 ноября дома против Бельгии, а три дня спустя с тем же соперником на выезде.

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