Оценят комментарии футболиста Тиденбергса, назвавшего гвинейских баскетболистов рабами

Родившийся в США Эванс в субботу в Instagram опубликовал "сториз" переписки Тиденбергса с ним. В ней футболист назвал баскетболистов сборной Гвинеи рабами и пристыдил их как представителей "страны-тотализатора", а также пожелал им "сгореть в аду".

Позднее сам Тиденбергс извинился за слова, написанные с его профиля, впрочем, не указал, вел ли переписку он сам. "Все, кто со мной знаком, знают, что я уважаю все государства и людей. Больше не будут повторять эти плохие вещи", - говорится в сообщении Тиденбергса.

В свою очередь директор ФК "Лиепая" Давис Янсонс утром в воскресенье указал агентству LETA, что в его распоряжении пока нет информации о переписке. Представитель клуба лишь отметил, что Тиденбергс всегда хорошо относится ко всем в команде, несмотря на их цвет кожи.

Как известно, в "Лиепае" широко представлены зарубежные футболисты.

Полузащитник Тиденбергс провел в составе сборной Латвии один матч.

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