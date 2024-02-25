В Латвии зарегистрировано 6 279 ромов. Большинство - граждане

По данным Центрального статистического управления, численность ромов в Латвии еще меньше - 4 784 человека на начало 2022 года - и сокращается с 2015 года.

Проект Европейского социального фонда "Исследование и мониторинг инклюзивного рынка труда и рисков бедности" в своем отчете за 2019 год включает ромов в число групп, сталкивающихся с бедностью и социальной изоляцией.

Эксперты отмечают, что неравенство в сфере здравоохранения обусловлено культурными различиями, проблемами, связанными со статусом нуждающегося или малообеспеченного человека, а также ограниченной грамотностью. Оценка жилищного обеспечения выявляет ряд проблем: доступ к жилью проблематичен для ромов, живущих в бедности, уровень удобств в жилье, занимаемом ромами, низок, а значительная часть их жилищ переполнена.

В некоторых семьях ромов пособие по гарантированному минимальному доходу получают несколько поколений людей.

В таких случаях социальные работники сталкиваются с дополнительными трудностями в изменении этой модели поведения, поэтому подчеркивается необходимость повышения общей грамотности взрослых, которая является основным барьером на пути этой части населения к трудоустройству.

В общине ромов существуют культурные различия по сравнению со среднестатистическим населением Латвии, которые также влияют на образовательные процессы, например, желание как можно дольше воспитывать детей дома и не водить их в дошкольные учреждения, что в свою очередь затрудняет адаптацию детей к дошкольному образованию, а затем и к начальной школе, а также незнание латышского языка, что может стать препятствием для дальнейшего образования.

Поэтому необходимы дополнительные усилия по информированию и просвещению родителей о важности образования. Некоторые самоуправления уже планируют меры поддержки для родителей-ромов и их детей, которые не были зачислены в дошкольные учреждения, чтобы успеть адаптироваться к школьной культуре и выучить латышский язык.

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