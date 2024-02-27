Звёзды "Реала" тратят по 55 тысяч евро на "чудо-матрасы"

Сообщается, что роскошные матрасы фирмы Vispring помогают футболистам быстрее восстанавливаться, снижая риск травм и нагрузку на их опорно-двигательный аппарат, облегчая метаболическое восстановление за счёт большего комфорта, температуры и влажности.

Каждая кровать из коллекции адаптируется к положению человека во сне, обеспечивая оптимальный уровень жёсткости, упругости и амортизации.

Британская компания Vispring, которая изготавливает роскошные кровати с 1901 года, была поставщиком комфорта для сна в роскошных каютах "Титаника", а теперь поставляет свою продукцию Королевскому клубу.

"Мы производим 57 различных типов пружин на любой вкус - от самых мягких до очень жёстких, в наших матрасах нет ни капли клея или пены", - рассказал MARCA Альфонсо дель Сас, испанский предприниматель, дистрибьютор Vispring.

По словам Альфонсо дель Саса, кровати приобрели несколько звёзд "Реала". Однако предприниматель не называет конкретных имён.

Модель Diamond Majesty, которую предпочитают в "Реале", стоит 55 000 евро. В набивке шерсть викуньи, шёлк, бамбук и три ряда пружин.

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