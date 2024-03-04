ДК ВЭФ ⟩ Фотокамера Джеймса Бонда и приёмник, с которым не расстаётся Лёнька из фильма "Любовь и голуби"

Нашей сегодняшней остановкой стал Дворец культуры ВЭФ (VEF kultūras pils) - знаковое место для нескольких поколений рижан, которые ходили сюда на новогодние ёлки, концерты, спектакли и другие мероприятия. В 2017 году ДК заметно обновили, по слухам, потратив на реновацию 12 миллионов евро.

Центральный колонный холл ДК не только сохранил своё убранство, но и обзавёлся новшествами - например, невероятной красоты подсветкой. На втором этаже располагается Музей истории ВЭФ, в котором совершенно бесплатно можно увидеть телефонные аппараты разных лет, а также фотоаппарат Minox - на тот момент самый современный и маленький в области фототехники.

Ну и, конечно же, знаменитые портативные радиоприёмники "Спидола" - не только желанный атрибут в каждой советской квартире, но и звезда фильмов "Кавказская пленница" и "Любовь и голуби".

Также в рамках экскурсии мы заглянули в концертный зал Дворца культуры, рассчитанный на 800 мест. Здесь не только хорошая акустика и обзор сцены для зрителя, но и удобные кресла. Между прочим, итальянская фирма - производитель этих кресел - обставляла знаменитый миланский оперный театр Ла Скала.

Галерея: Дворец культуры ВЭФ

Проводником RUS TVNET по Дворцу культуры ВЭФ стала Лия Шендо, которая рассказала интересные факты о месте, в котором даже спустя 70 лет после открытия можно найти что-то новое!

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