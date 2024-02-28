Беатрисе, Maziņā , Санта, Бетия - вот некоторые имена, которые используются для привлечения молодых девушек в Лиепскую волость. Очень молодых. Десятки, а может, и больше. Годами. Те, что "попадаются", оказываются в квартире или гараже взрослого мужчины. Многие упоминают одного и того же человека. Наклонности были уже в детстве; он нездоров - так об этом человеке говорят его сверстники. TVNET удалось побеседовать с 39-летним мужчиной, находящимся под подозрением. Что о нем на самом деле известно и он ли преследует девушек или кто-то другой?

С 39-летним мужчиной мы встретились в одном из гаражей Лоде. Стройный, высокий, с приятными, даже нежными чертами лица, он выглядит моложе своих лет. Мужчина сразу соглашается на разговор, но заметно волнуется. "Это не я. Меня вообще нет в Facebook", - оправдывается он. "Полицейские были, проверяли. Если бы это был я, я бы здесь не стоял", - продолжает он.

Когда я спрашиваю, есть ли у него догадки, кто может скрываться за фейковыми профилями, и почему все указывают на него, мужчина понижает голос и говорит, что не знает, возможно, кто-то из Цесиса.

Уже в детском саду он немного отставал в развитии от сверстников, говорил невнятно. Позже одноклассники заметили его странность. "Он уже в детстве был странным. Пугливый и громкий, но не сильный".

В десять лет он без штанов бросался на одноклассника. Подростком танцевал обнаженным на балконе, обчистил мини-бар своей матери, где хранился алкоголь.