Сократить дистанцию молодежи национальных меньшинств с государством

В течение двух с половиной лет команды учащихся из каждого города реализовали ряд интересных инициатив в проекте с провокационным и заманчивым названием «Внимание! Дистанция (с государством) сокращается!».

Помимо инновационных внеклассных инициатив, участники проекта раз в семестр отправлялись в двухдневные исследовательские экспедиции, посещая не только разные города и музеи, но и учебные заведения, знакомясь с местными неправительственными организациями и молодежными центрами.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Одним из мероприятий были и творческие работы учащихся (в формате дизайна/текста/видео) на темы, важные лично для них самих, для многих молодых людей или всего общества.

По итогам мероприятия было проведено голосование, в ходе которого сами участники проекта голосовали за наиболее актуальную, по их мнению, проблему и наиболее оригинальную творческую работу.

Фото: Пресс-фото

Надо сказать, что неожиданно для руководителей проекта, но, вероятно, очевидно для молодежи, победу одержал видеоролик о молодежной депрессии, созданный ученицей 34-й средней школы Риги. По мнению учащихся одной из главных проблем современной жизни является молодежная депрессия. Мы предлагаем и вам ознакомиться с видеороликом, созданным школьницей, а родителям, педагогам и работникам сферы образования – задуматься также о том, почему эта тема находится в «топе» молодежных проблем и что мы – каждый взрослый человек – можем сделать в этой ситуации, сокращая драматическую статистику Латвии по количеству молодежных депрессий и попыток самоубийства.

Video pieejams mūsu projekta mājaslapā (sadaļā Jauniešu video).



Vairāk par projektu: https://aifuzmanibu.mozellosite.com/

#EEAgrantsLatvia

Projektu "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! " finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".