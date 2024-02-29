Сократить дистанцию молодежи национальных меньшинств с государством

С 2021 года Рижское общество немецкой культуры реализует уникальный проект, целевой аудиторией которого являются молодежь - около 100 молодых людей, представляющих латвийские этнические меньшинства (в Риге, Огре и Елгаве).
В течение двух с половиной лет команды учащихся из каждого города реализовали ряд интересных инициатив в проекте с провокационным и заманчивым названием «Внимание! Дистанция (с государством) сокращается!».
Помимо инновационных внеклассных инициатив, участники проекта раз в семестр отправлялись в двухдневные исследовательские экспедиции, посещая не только разные города и музеи, но и учебные заведения, знакомясь с местными неправительственными организациями и молодежными центрами.
Одним из мероприятий были и творческие работы учащихся (в формате дизайна/текста/видео) на темы, важные лично для них самих, для многих молодых людей или всего общества.
По итогам мероприятия было проведено голосование, в ходе которого сами участники проекта голосовали за наиболее актуальную, по их мнению, проблему и наиболее оригинальную творческую работу.
Надо сказать, что неожиданно для руководителей проекта, но, вероятно, очевидно для молодежи, победу одержал видеоролик о молодежной депрессии, созданный ученицей 34-й средней школы Риги. По мнению учащихся одной из главных проблем современной жизни является молодежная депрессия. Мы предлагаем и вам ознакомиться с видеороликом, созданным школьницей, а родителям, педагогам и работникам сферы образования – задуматься также о том, почему эта тема находится в «топе» молодежных проблем и что мы – каждый взрослый человек – можем сделать в этой ситуации, сокращая драматическую статистику Латвии по количеству молодежных депрессий и попыток самоубийства.
Video pieejams mūsu projekta mājaslapā (sadaļā Jauniešu video).
Vairāk par projektu: https://aifuzmanibu.mozellosite.com/