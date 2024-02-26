Главное за 26 февраля ⟩ Роспуск Резекненской думы, разбирают Промтоварный рынок и популярный блогер перешел на латышский язык

Общества, предприятия и жители Риги приглашаются 29 февраля с 9:00 до 12:00 и 1 марта с 14:00 до 17:00 подать заявку на повторное использование материалов, демонтируемых на рынке промышленных товаров Рижского Центрального рынка.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал селфи, на котором, кроме него присутствуют шесть экс-президентов - Раймонд Вейонис, Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Эгил Левитс, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.

За рубежом:

Соратники убитого в этом месяце российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что за день до его смерти якобы была достигнута договоренность об обмене Навального на офицера спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Вадима Красикова, который находится в заключении в Германии за убийство в Берлине в 2019 году бывшего командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили.

Житель эстонского Сааремаа, потерявший деньги из-за мошенников, заверяет, что никому не сообщал свои банковские данные, но полтысячи евро все равно потерял, пишет Rus.Postimees.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход войны в Украине может разрешиться в ближайшие месяцы. Однако Украина нуждается в большей поддержке ЕС, сказал он в интервью испанской газете El País, опубликованном в воскресенье, 25 февраля.

Фермеры, протестующие против новых законов и роста налогов, заблокировали ведущую из Польши в ФРГ автомагистраль.

Интересное чтиво:

1 марта в Латвии начинается показ исторического телесериала Станислава Токалова и Юриса Курсиетиса "Советские джинсы" о подпольном производстве подделок культовых американских штанов в рижской психиатрической больнице. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" ознакомился с первыми тремя сериями проекта, остался от новинки в восторге и рассказывает, почему это настоящий прорыв в отечественном кино.

В четверг, 22 февраля, радио SWH Gold отметило свой 10-летний юбилей легендарными хитами и танцами в ночном клубе в центре Риги. Тема - "Золотая дискотека". Смотрите фото!

Латвийская теннисистка Алена Остапенко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и находится на десятом месте.

Латвийский Национальный музей природы приглашает всех любителей дикой природы и пернатых принять участие в фотоконкурсе "Моя птица 2024".

На прошлой неделе во Дворце культуры ВЭФ состоялась премьера рок-оперы Яниса Лусенса и Мары Залите "Сфинкс". TVNET+ посетил мероприятие, запечатлев именитых гостей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!