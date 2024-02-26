У посольства РФ в Риге 27 февраля пройдет вечер памяти Бориса Немцова

Как в Facebook на странице мероприятия сообщают его организаторы, 27 февраля исполнится девять лет со дня убийства Бориса Немцова.

"27 февраля - это траурная дата. Мы скорбим по всем, кто погиб, сражаясь за свободу. Мы вспоминаем тех, кто сидит сейчас в тюрьме", - пишут организаторы.

Они призывают всех, кто хочет почтить "память Навального, Немцова и других погибших от рук режима" и "просто побыть друг с другом" собраться у мемориала Алексея Навального напротив посольства Российской Федерации в Риге.

Организаторы приглашают всех желающих принести свечи и цветы и предупреждают, что ни лозунгов, ни выступлений не будет. Мероприятие начинается в 18:00.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, напротив Кремля.

По делу об убийстве Бориса Немцова к срокам от 11 до 20 лет были приговорены пять человек. Максимальный срок был назначен убийце политика Зауру Дадаеву. Организатор и заказчик убийства так и не были найдены.

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