В так называемых "Играх будущего", прошедших в Казани, в состав команды Baltic Select входили латвийские хоккеисты Эрвин Муштуков, Кирил Тамбиев, Павел Горошков, Мартиньш Лавров, Алексей Попов, Алисерс Мубаракшин и Никита Зантманс. Муштуков, Попов и Зантманс в этом сезоне играли в тартуском Valk 494.

На прошлой неделе EJHL приостановила действие лицензий как эстонских хоккеистов, участвовавших в этом турнире, так и представителей Латвии.

Аналогичное решение приняла и Латвийская федерация хоккея, а лицензию Попова также приостановил Латвийский флорбольный союз (ЛФС).

Считается, что инициатором и идейным вдохновителем Игр является президент Российской Федерации Владимир Путин. Также накануне по новостным каналам прошли новости о том, что он собирается лично присутствовать на официальном открытии Игр.

Напомним, в "Играх будущего", представленных российским диктатором Владимиром Путиным, спортсмены соревнуются как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке. Из этих латвийских хоккеистов в России в этом сезоне играет только защитник Мубаракшин, который последние три года выступает в составе казанского "Барса" Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ).

Участие латвийских спортсменов в играх, которые открывал Путин, также попало в поле зрения VDD.

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