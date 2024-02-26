Видео ⟩ Хоккеиста НХЛ выгнали из клуба за видео с белым порошком

На видео, опубликованном хоккеистом, на столе виден белый порошок и кредитная карта, которая, скорее всего, используется для измельчения кокаина.

Вскоре после публикации, видео было удалено из личного профиля спортсмена в Instagram, но его уже опубликовали в других местах в Интернете.

Клуб "Аризона Койотис" расторг контрактные обязательства с 24-летним форвардом. Ружичка провел всего три игры за клуб и не заработал в них ни одного очка.

Ружичка начал сезон в составе "Калгари Флэймз", где забил три гола и шесть передач в 39 играх.

Это не первый случай, когда игрок НХЛ попадает в неприятности из-за публикации видео, на котором, возможно, присутствует кокаин. В 2019 году российский хоккеист Евгений Кузнецов, 11-й сезон играющий за "Вашингтон Кэпиталз", был приговорен к дисквалификации на три игры за "неподобающее поведение".

В том же году Кузнецова отстранили от участия в сборной России на четыре года за употребление кокаина, что было доказано тестами. Хоккеист также разместил в социальных сетях видео, на котором изображен белый порошок и долларовые купюры.

This video is from Adam Ruzicka's story on Instagram. He is a member of the Arizona Coyotes. But it might not be for a long time. Credit to: @kamil_schreiber. pic.twitter.com/oSICPSltwz — Andy & Rono (@ARHockeyStats) February 23, 2024

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