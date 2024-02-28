Фото и видео ⟩ Пресс-конференция о будущем Latvijas Pasts

Видео: Пресс-конференция о будущем Latvijas pasts

В пресс-конференции приняли участие министр сообщения Каспарс Бришкенс, председатель временного совета Latvijas Pasts Каспарс Рокенс и председатель правления Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре.

В компании сообщили, что состоится также дискуссия, на которой эксперты разных сфер - представители публичного сектора и неправительственных организаций - обсудят потенциальные направления развития почты.

Как отметила Краузе-Чеботаре, с целью оптимизации сети почтовых отделений следующие шаги Latvijas Pasts предусматривают углубленный диалог со всеми сторонами и поиск единого понимания проблем.

"Цель этой инициативы - договориться о будущем развитии и роли Latvijas Pasts в народном хозяйстве страны", - сказала Краузе-Чеботаре.

Как сообщалось, Latvijas Pasts планировало в этом году закрыть 105 из 176 почтовых отделений, однако план реорганизации был приостановлен.

Как пояснили в Latvijas Pasts, реорганизация почтовых отделений приостановлена, чтобы провести дополнительное исследование и предложить не только решение "Почтальон на дом", но и другие альтернативы, а также провести повторные консультации с заинтересованными сторонами - самоуправлениями, местными сообществами и т. п.

Финансовые расчеты свидетельствуют, что приостановка или задержка реорганизации потребует госсубсидий в размере от 2,1 до 4 млн евро. Эти затраты не включают в себя расходы на модернизацию почтовых отделений и эффект инфляции.

Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, при этом предприятие работало с прибылью в 2,21 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Latvijas Pasts - полностью государственное предприятие, в котором заняты около 2300 работников.

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