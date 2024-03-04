"В начальной школе, когда я в Даугавпилсе училась, было правило: мы на переменах парами ходили по кругу по большому коридору. А я специально шла в обратную сторону, и меня это сильно веселило. И вот при том, что я хорошо училась, мне в дневнике постоянно писали замечания о поведении. Против течения - это правда с детства мое".

RUS TVNET открывает серию интервью, цель которых - понять, как в Латвии появляются люди, которые готовы отстаивать свои убеждения и что-то создавать - не в политике, а в публичном пространстве, работая с обществом.

Инна Плавока Фото: Ирина Маскаленко

Инну Плавоку поисковик определяет мгновенно: "Журналист и главный редактор издания "Чайка" в Даугавпилсе. Имеет образование по музееведению, работает в медиа с 1998 года. Она создала первый независимый русскоязычный новостной портал в Латвии".

У Плавоки не раз брали интервью, но больше о работе, а в этот раз в фокусе сама Инна. Ее сильнейшее книжное впечатление детства — "Дон Кихот" Сервантеса. Любопытное совпадение или закономерность?

"Я с детства все время сталкивалась с определенными вызовами"

Инна родилась в Даугавпилсе, но родной город пришлось оставить еще в начальной школе.

Инна вспоминает: "Папа всегда для меня был очень важным человеком. Я его обожала, восхищалась им, хотела быть похожей не него. Это был человек с очень сильным характером, невероятной работоспособностью и с большой любовью и уважением к людям. В Западной Сибири под его руководством построили для дорожников два комфортабельных поселка, более 700 км дорог и мостов среди тайги, тундры и болот… Да много чего еще сделал в своей жизни мой папа. Он умер уже больше 10 лет назад, но до сих пор, когда я встречаю людей, знавших его, они вспоминают, каким замечательным человеком он был.

Инна с родителями и братом. Чуть позже папа Инны, Василий Васильевич Захаров, будет руководить на Севере строительной организацией "Латтюменьдорстрой" (в дальнейшем "Латсиб") Фото: Из личного архива