Рельсовые партизаны и гимн Украины в караоке. Как белорусов репрессируют за осуждение войны в Украине

5 января прошлого года ГУБОПик задержал белорусского священника Дионисия Коростолева из-за произнесенной им молитвы в поддержку защитников Украины.

Священник «имеет на теле татуировки националистического характера, распространяет БЧБ-символику и играет в компьютерные игры с удивительным никнеймом», — цитирует характеристику силовиков «Вясна».

Далеко не все приговоры за антивоенную позицию заканчиваются сутками ареста.

В сентябре 2022 года власти возбудили уголовное дело против пяти жителей Минска, вывесивших украинский и БЧБ флаги на фасаде жилого дома. В итоге они получили от четырех до пяти лет колонии за экстремизм.

«Настоящие белорусы против войны и поддерживают украинцев»

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Наиболее масштабная волна задержаний за критику войны прокатились по Беларуси в конце февраля 2022 года — тогда 27 и 28 февраля по всей стране прошли антивоенные акции протеста, приуроченные ко дню референдума по внесению изменений в конституцию.

Всего за два дня силовики взяли под стражу около 1100 человек, сообщают правозащитники «Вясны».

Участников демонстраций задерживали за одежду в цветах украинского флага, за нашивки «Нет войне» и за возложение цветов возле украинского посольства в Минске.

«Чтобы показать, что настоящие белорусы выступают против войны и поддерживают украинцев, я купил в ближайшем магазине сине-желтый флаг, — рассказал правозащитникам один из задержанных на акции протеста, студент Павел. — Мне хотелось верить, что меня не задержат только потому, что у меня украинский флаг».