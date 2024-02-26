С начала вторжения России в Украину многие белорусы активно проявляют антивоенную позицию: устраивают пикеты, препятствуют работе железнодорожных составов, отправляют фотографии и видео российской военной техники в телеграм-каналы. По состоянию на январь 2024 года за антивоенные действия в Беларуси был задержан по меньшей мере 1671 человек — эта цифра, вероятно, занижена.
Рельсовые партизаны и гимн Украины в караоке. Как белорусов репрессируют за осуждение войны в Украине
По меньшей мере 94 белоруса получили за свою антивоенную позицию реальные сроки — от одного до 23 лет лишения свободы, пишет правозащитный центр «Вясна». По данным на январь этого года, в России по «антивоенным» делам было осуждено 253 человека.
По словам правозащитников, в Беларуси могут задержать за любое проявление несогласия с войной: от публично произнесенного лозунга «Слава Украине» до флага этой страны на аватарке в соцсетях — и даже за молитву в поддержку защитников Украины.
Так, 19 октября прошлого года бывшего политзаключенного Андрея Кудика приговорили к 15 суткам ареста после того, как он поздравил в TikTok украинский народ с Днем Независимости.
Белорусские власти сочли эти действия «несанкционированным пикетированием».
В марте прошлого года в Бресте задержали еще одного мужчину, который, находясь в одном из местных караоке-клубов, спел украинский гимн.
Власти сочли, что таким образом он «публично высказал свои общественно-политические взгляды». Мужчина, оказавшийся гражданином России, вины своей не признал, однако получил 7 суток — и снова за «несанкционированное пикетирование».
Еще одного мужчину задержали за снимок в инстаграме, на котором он во время отдыха в Грузии позирует на фоне украинского флага. Это изображение было опубликовано еще в 2021 году, до войны, однако силовики обнаружили его только два года спустя. Мужчина получил 15 суток.
5 января прошлого года ГУБОПик задержал белорусского священника Дионисия Коростолева из-за произнесенной им молитвы в поддержку защитников Украины.
Священник «имеет на теле татуировки националистического характера, распространяет БЧБ-символику и играет в компьютерные игры с удивительным никнеймом», — цитирует характеристику силовиков «Вясна».
Далеко не все приговоры за антивоенную позицию заканчиваются сутками ареста.
В сентябре 2022 года власти возбудили уголовное дело против пяти жителей Минска, вывесивших украинский и БЧБ флаги на фасаде жилого дома. В итоге они получили от четырех до пяти лет колонии за экстремизм.
«Настоящие белорусы против войны и поддерживают украинцев»
Наиболее масштабная волна задержаний за критику войны прокатились по Беларуси в конце февраля 2022 года — тогда 27 и 28 февраля по всей стране прошли антивоенные акции протеста, приуроченные ко дню референдума по внесению изменений в конституцию.
Всего за два дня силовики взяли под стражу около 1100 человек, сообщают правозащитники «Вясны».
Участников демонстраций задерживали за одежду в цветах украинского флага, за нашивки «Нет войне» и за возложение цветов возле украинского посольства в Минске.
«Чтобы показать, что настоящие белорусы выступают против войны и поддерживают украинцев, я купил в ближайшем магазине сине-желтый флаг, — рассказал правозащитникам один из задержанных на акции протеста, студент Павел. — Мне хотелось верить, что меня не задержат только потому, что у меня украинский флаг».
«Нас поставили лицом к стене, а сзади ходил милиционер со словами: „Кто скажет, что кричал лозунги (в поддержку Украины — Би-би-си), тот получит плюс в карму, например, ты!“ — вспоминает другая белоруска, задержанная на акции 28 февраля. — Он тыкнул в меня, потому что я была в желто-голубой обуви».
В тот же день в Могилеве сотрудники органов задержали еще одну белоруску — студентку Дануту Передню.
Ее обвинили в том, что днем ранее она запостила в один из местных чатов текст, в котором якобы критиковались действия Путина и Лукашенко по развязыванию войны в Украине и говорилось об отсутствии перспектив у белорусской армии в случае ее вступления в войну.
Данута получила 6 с половиной лет колонии за «призывы к действиям, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси» и «оскорбление Лукашенко», КГБ внес ее в «список террористов».
Дело «рельсовых партизан»
Одним из наиболее жестких методов несогласия с действиями России в Украине стали диверсии на белорусской железной дороге.
Эта резонансная инициатива приобрела в Беларуси название «дело рельсовых партизан» (ее инициатором выступила организация ушедших в оппозицию силовиков BYPOL).
По меньшей мере 13 человек были задержаны по обвинению в выведении из строя железнодорожных составов и нарушении работы путей.
Суммарно их приговорили почти к двумстам годам заключения.
Одному из «рельсовых партизан» Виталию Мельнику во время задержания прострелили колени (его приговори к 13 годам колонии по пяти статьям уголовного кодекса, включая «акт терроризма»).
Еще трем фигурантам дела из Светлогорска вынесли самые жесткие приговоры — от 21 до 23 лет колонии. Следствие утверждало, что все трое «ночью с 28 февраля на 1 марта, согласно полученному заданию, подожгли релейный шкаф с оборудованием» на одном из железнодорожных участков, чем нанесли ущерб на сумму более 55 тыс. белорусских рублей (примерно 16,7 тыс. долларов).
Всех троих КГБ Беларуси внесло в «список террористов».
Фотография российского танка и интервью о войне
С начала войны в Украине многие белорусы стали фотографировать российскую военную технику, следующую через территорию страны, и отправлять снимки в независимые СМИ и телеграм-каналы.
Поскольку большинство оппозиционных СМИ в Беларуси признаны экстремистскими, отправка одной такой фотографии может стоить ее автору свободы.
Белорусские власти расценивают передачу таких данных как «содействие экстремистскому формированию» (от 2 до 6 лет колонии), или, как «измену государству» — от 7 до 15 лет.
По данным правозащитников, по делам об отправке российской техники в Беларуси осудили по меньшей мере 37 человек.
В сентябре 2023 года программиста Дмитрия Мостового приговорили к 10 годам колонии за то, что он якобы предлагал телеграм-каналу «Беларускi Гаюн» (признан властями экстремистским) сливать информацию об аэродроме Мачулищи, расположенном в Минской области. 26 февраля СМИ писали, что на аэродроме дронами был атакован российский военный самолет.
По данным провластного телеканала ОНТ, Мостовой настроил трансляцию с компьютера, шедшую две недели без перерыва.
Бывшего педагога английского языка из города Хойники Ирину Абдукерину приговорили к четырем годам колонии за фотографию колоны российской военной техники, которую она отправила в один из оппозиционных телеграм-каналов.
Впрочем, не только фотографии и видео могут стоить белорусам свободы. По данным правозащитников, военного эксперта Егора Лебядка осудили на пять лет ограничения свободы за интервью «Еврорадио» (признано властями экстремистским) о войне в Украине.
Преследование за намерение воевать на стороне Украины
Вскоре после российского вторжения в Украину на ее территории был сформирован добровольческий полк Кастуся Калиновского, состоящий из белорусов, желающих воевать против российской агрессии.
Многие белорусы на момент вступления в полк уже проживали за границей, однако правозащитникам известно о задержании по меньшей мере 15 человек, намеревавшихся воевать на стороне Украины.
Среди них Александр Куликов — он был приговорен к 4,5 годам колонии за то, что якобы собирался вступить в полк Калиновского и проходить военную подготовку под Киевом.
Еще одного белоруса — 20-летнего художника Андрея Раптуновича — тоже приговорили к четырем годам колонии за попытку присоединиться к полку.
По данным правозащитников, белорусские власти преследуют семьи тех, кто уже воюет в Украине. В ноябре силовики записали видео отца представителя полка Калиновского Павла Кухты, в котором он просит сына вернуться в Беларусь и отсидеть «столько, сколько потребуется».
По данным правозащитников, силовики взяли на вооружение еще одну тактику давления на сторонников Украины — они устраивают погромы их белорусских квартир, выкладывая видео в сеть.
Все чаще можно слышать о вынесении приговоров белорусам, перечисляющим средства для помощи добровольцам, воюющим на стороне Украины.
В декабре прошлого года суд в Минске приговорил белоруса Александра Гончарова к пяти годам колонии за перевод денег полку Калиновского. Несколькими месяцами ранее в Беларуси на три года осудили Анастасию Петроченко — и тоже за донаты полку.
Как обстоят дела в России?
В России за два года с начала войны были задержаны 19 850 человек, выразивших несогласие с действиями Кремля, сообщает правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» (признан «иностранным агентом»).
Против 825 задержанных были возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о распространении фейков и дискредитации Российской армии.
253 человека, проходивших по «антивоенным» уголовным делам, сейчас находятся за решеткой.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
- В Могилевской колонии скончался политзаключенный; Лукашенко потребовал вывести на улицы вооруженные патрули. Главное в Беларуси за неделю
- Покаяться и стать на колени. Как власти зовут белорусов из-за границы и преследуют их
- "Именем Российской Федерации: этого не было". Как возбуждают и расследуют уголовные дела о "фейках" про армию