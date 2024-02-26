Полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю Викторию

Утром в понедельник, 26 февраля, девочка отправилась в Рижскую 45-ю среднюю школу. После школы она пошла в сквер на улице Кр. Барона, а позже - в торговый центр Akropole Alfa на улице Бривибас. Последний раз с девочкой можно было связаться в 14:00, после чего телефон был выключен.

Приметы девочки: рост 140 см, худощавая, зеленовато-желтые глаза, темно-каштановые волосы средней длины. Особая примета - большая родинка на спине.

Девочка была одета в бордовую зимнюю куртку, джинсы, черную шапку, розовый шарф и белые ботинки. Возможно, в сумке были очки. При ней была школьная сумка черного цвета.

Пропавшая Виктория Фото: Valsts policija

Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.

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