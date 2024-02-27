Фото и видео ⟩ Отбор на Евробаскет-2025: сборная Эстонии обыграла Литву

Во втором периоде Литва набрала всего 22 очка, в том числе 9 очков в последней четверти.

"Главное - держаться вместе, и этому мы учимся во время игры. Мы постоянно общаемся друг с другом. С каждой минутой и в каждой ситуации все сильнее изучаем друг друга, учимся на площадке чувствовать наших соперников. Поэтому последние четверти обеих игр были очень хорошими", - объяснил Котсар.

Напомним, в пятничной игре против Северной Македонии в Скопье Эстония к перерыву отставала 36:43 и лишь в самом конце вырвалась вперед 72:62, то есть за 18,5 минуты совершила спурт 36:19.

Теперь в матче с Литвой Эстония, помимо прекрасной оборонительной работы второго периода, сумела еще и оставить соперников "сухими" почти на шесть минут в середине первого периода, набрать 16 очков подряд и выйти вперед 28:18.

Янар Йыэсаар, ставший лучшим бомбардиром с 18 очками, отметил, что защита была прекрасной.

"Мы показали зубы уже в самом начале. В первой четверти мы отставали на шесть, но сразу вышли из этой ситуации. В целом в первом периоде все прошло хорошо.

Мы предполагали, что после перерыва они будут более физически активны, и это выбило нас из ритма в начале третьего периода. Но мы справились с ситуацией, и защита устояла.

Мы были единой командой. Знали, кто должен делать бросок, все выполняли свою работу", - подвел итоги игры Йыэсаар.

Как и все другие игроки и тренеры, он поблагодарил домашнюю публику - почти 6500 зрителей.

Именно Йыэсаар вел Эстонию в первом периоде, набрав 16 очков. Объяснение было простое:

"Я чувствовал себя свободно! Получал мяч в нужное время, сумел его красиво забрасывать. Я не самый идеальный игрок с мячом, но меня вовремя и в нужном месте находили другие игроки команды. Команда была хорошая!".

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