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Фото и видео ⟩ Отбор на Евробаскет-2025: сборная Эстонии обыграла Литву

Вилле Арике Ярмо Ягомяги rus.postimees.ee
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Во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу при полном аншлаге обыграла Литву со счетом 65:59. На матче, который прошел в Unibet Arena, присутствовал 6471 зритель, пишет Rus.Postimees.

"Замечательные ребята и замечательные болельщики! Спасибо всем болельщикам, которые пришли сюда сегодня - вы сыграли огромную роль в этой победе. В трудные моменты, когда игроки уставали, им, несомненно, помогали крики толпы", - признал главный тренер сборной Эстонии Юкка Тойяла.

Лидер сборной о победном матче: мы постоянно общались и учились ежеминутно

После победы над Литвой со счетом 65:59 в отборочной серии чемпионата Европы Майк-Калев Котсар, лидер сборной Эстонии по баскетболу, подчеркнул важность общения и способности быстро учиться. Янар Йыэсаар, ставший звездой матча, высоко оценил своих товарищей по команде.

"Мощно! Публика была классная, помогла нам получить эмоцию, с помощью которой мы смогли сильнее сыграть в защите. Защита была очень хорошей. Все парни играли очень хорошо, все было очень здорово!" - это была первая эмоция Котсара после игры.

Тренеры дали игрокам четкий сигнал: предстоит физически тяжелое соревнование.

Котсар прокомментировал: "Мы знали, что нам нужно быть физически сильными, бороться всю игру, ничего не дается легко. Парни с этим тоже справились. Мы боролись за каждый мяч, и это сыграло свою роль".

Во втором периоде Литва набрала всего 22 очка, в том числе 9 очков в последней четверти.

"Главное - держаться вместе, и этому мы учимся во время игры. Мы постоянно общаемся друг с другом. С каждой минутой и в каждой ситуации все сильнее изучаем друг друга, учимся на площадке чувствовать наших соперников. Поэтому последние четверти обеих игр были очень хорошими", - объяснил Котсар.

Напомним, в пятничной игре против Северной Македонии в Скопье Эстония к перерыву отставала 36:43 и лишь в самом конце вырвалась вперед 72:62, то есть за 18,5 минуты совершила спурт 36:19.

Теперь в матче с Литвой Эстония, помимо прекрасной оборонительной работы второго периода, сумела еще и оставить соперников "сухими" почти на шесть минут в середине первого периода, набрать 16 очков подряд и выйти вперед 28:18.

Янар Йыэсаар, ставший лучшим бомбардиром с 18 очками, отметил, что защита была прекрасной.

"Мы показали зубы уже в самом начале. В первой четверти мы отставали на шесть, но сразу вышли из этой ситуации. В целом в первом периоде все прошло хорошо.

Мы предполагали, что после перерыва они будут более физически активны, и это выбило нас из ритма в начале третьего периода. Но мы справились с ситуацией, и защита устояла.

Мы были единой командой. Знали, кто должен делать бросок, все выполняли свою работу", - подвел итоги игры Йыэсаар.

Как и все другие игроки и тренеры, он поблагодарил домашнюю публику - почти 6500 зрителей.

Именно Йыэсаар вел Эстонию в первом периоде, набрав 16 очков. Объяснение было простое:

"Я чувствовал себя свободно! Получал мяч в нужное время, сумел его красиво забрасывать. Я не самый идеальный игрок с мячом, но меня вовремя и в нужном месте находили другие игроки команды. Команда была хорошая!".

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