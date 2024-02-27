Автомобиль врезался в упавший с прицепа грузовика контейнер; пострадали 5 человек

В 18:41 в Салацгривской волости Лимбажского края на 37-м километре автодороги Лимбажи - Салацгрива с прицепа двигавшегося грузового автомобиля Scania на дорогу упал контейнер, создав опасную ситуацию.

В упавший контейнер врезался автомобиль Audi, в результате пострадали пять человек.

По факту случившегося начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшествия.

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