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Автомобиль врезался в упавший с прицепа грузовика контейнер; пострадали 5 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Госполиция. Иллюстративное фото.
Госполиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

В ДТП, произошедшем в понедельник в Видземе, пострадали пять человек, сообщила специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Зане Васкане.

В 18:41 в Салацгривской волости Лимбажского края на 37-м километре автодороги Лимбажи - Салацгрива с прицепа двигавшегося грузового автомобиля Scania на дорогу упал контейнер, создав опасную ситуацию.

В упавший контейнер врезался автомобиль Audi, в результате пострадали пять человек.

По факту случившегося начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшествия.

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