Возлюбленная Расторгуева рассказала историю их любви: "Я даже не знала о таком виде спорта"

"Она - моя надежда и опора, именно она дала мне стимул вернуться в спорт на самом сложном этапе моей жизни", - говорит Расторгуев о своей невесте Надежде.

После того как 35-летний уроженец Алуксне завоевал первую в истории латвийского биатлона серебряную медаль на чемпионате мира, первым делом он в телеэфире поблагодарил свою невесту.

Андрей Расторгуев вместе с кинологом Надеждой Гульбинской уже почти пять лет. Были они вместе и в тот тяжелый период, когда он получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение правил допинг-контроля в 2021 году и был близок к тому, чтобы бросить спортивную винтовку в кусты и завершить карьеру. Однако именно Надежда, по словам Андрея, вытащила его из этой "ямы".