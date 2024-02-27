Возлюбленная Расторгуева рассказала историю их любви: "Я даже не знала о таком виде спорта"

Недавно латвийский биатлонист Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль на дистанции 15 километров в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), добившись самого большого успеха в своей карьере, а также в истории латвийского биатлона. Самой ярой поклонницей спортсмена является его любимая женщина Надежда. Подробнее об их отношениях она рассказала журналу Kas Jauns.
"Она - моя надежда и опора, именно она дала мне стимул вернуться в спорт на самом сложном этапе моей жизни", - говорит Расторгуев о своей невесте Надежде.
После того как 35-летний уроженец Алуксне завоевал первую в истории латвийского биатлона серебряную медаль на чемпионате мира, первым делом он в телеэфире поблагодарил свою невесту.
Андрей Расторгуев вместе с кинологом Надеждой Гульбинской уже почти пять лет. Были они вместе и в тот тяжелый период, когда он получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение правил допинг-контроля в 2021 году и был близок к тому, чтобы бросить спортивную винтовку в кусты и завершить карьеру. Однако именно Надежда, по словам Андрея, вытащила его из этой "ямы".
Надежда рассказала журналу Kas Jauns историю их знакомства: "Я даже не знала о таком виде спорта, как биатлон. Когда мы впервые встретились, между нами сразу пробежала искра. Конечно, характер у Андрея на самом деле непростой, но именно поэтому он может добиться поставленных целей и таких замечательных результатов. И я уже к этому привыкла, у нас все основано на взаимопонимании. Мы очень хорошо чувствуем друг друга, даже на расстоянии, по телефону. Мы постоянно общаемся, он всегда звонит перед стартом и сразу после финиша.
"Мы очень редко ссоримся, он меня балует, очень любит и много раз говорил, что я - единственный человек за всю его жизнь, с которым он может быть самим собой. Для меня он самый лучший мужчина на свете", - описывает возлюбленного Надежда.
Kas Jauns попытался узнать, когда планируется свадьба. "Когда у меня будет больше свободного времени!" - смеется Андрей. "А у меня его пока нет. Все ждут, когда мы поженимся, особенно Надежда", - добавляет он.
Уже сообщалось, что у Расторгуева есть дочь Николь от распавшегося брака с бывшей женой Иолантой.
Подробности читайте в выпуске Kas Jauns от 27 февраля.
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