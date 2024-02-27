Правозащитника Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии

«Вы здесь любите бравировать своей особой ролью в деятельности Буденновска, — сказал он подсудимому. — Мое личное мнение: вы сделали все, чтобы террористы ушли от возмездия. На ваших руках кровь детей и Беслана, и „Норд-Оста“».

«Наказание мне, очевидно, тоже неизбежно»

На первый суд в качестве свидетелей защиты приходили известные правозащитники Владимир Лукин, Юлий Рыбаков, Светлана Ганнушкина, Игорь Каляпин, а также люди, которым Орлов и «Мемориал» помогли лично — например, отец убитых в Дагестане братьев-пастухов Гасангусейновых.

На втором суде свидетелей защиты не было. Потому что Орлов решил не защищать себя.

Правозащитник говорил журналистам, что в первый раз они с адвокатом всерьез доказывали свою позицию, но половину аргументов судья даже не перечислила в приговоре.

«Понимаете, метать бисер, когда это, очевидно, не имеет никакого значения… Ну зачем унижаться-то», — сказал Орлов и на заседаниях игнорировал происходящее, читая роман Кафки «Процесс».

«Краем уха слыхал: по-моему, процесс, который у меня, и процесс, который описан в книге, много имеют общего», — объяснял он журналистам, выходя из здания суда после одного из заседаний.

Единственная речь, которую Орлов произнес в суде, была его последним словом. И в нем он тоже подметил сходства между его судом и абсурдным судом из романа Кафки.