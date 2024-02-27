Правозащитника Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии

Правозащитника Олега Орлова (в реестре "иноагентов") дважды судили за один и тот же пост в фейсбуке, потому что первый приговор показался прокурорам слишком мягким. Теперь Орлов отправится в колонию по обвинению в "дискредитации армии".
«Приговор показал, что статья была точна»
Головинский районный суд Москвы вынес новый приговор по делу о «дискредитации» армии и приговорил Орлова к двум годам и шести месяцам. Дело было возбуждено из-за его антивоенной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили».
На 70-летнего Орлова надели наручники в зале суда, сообщила «Медиазона» (в реестре «иноагентов»). «На выход! Снимать запрещено! Все! Процесс закончился!» — крикнул судебный пристав.
«Приговор показал, что сама статья была точна и верна», — сказал правозащитник, когда его в наручниках заводили в «аквариум».
Орлов — сопредседатель правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом» и ликвидированного судом. Его самого Минюст тоже внес в реестр «иноагентов» в декабре 2023 года.
Специализацией Орлова долго был Северный Кавказ: в 1990-х он договаривался об обмене пленными во время войны в Чечне, позже занимался проблемой похищения людей в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично судился с Орловым, обвиняя его в клевете.
Когда «Мемориал» закрывали российские власти, бывшие сотрудники все же остались в России. Весной 2023 года к некоторым из них пришли с обысками, но только Орлов оказался под следствием.
В чем обвиняли Орлова
Антивоенная статья Орлова «Им хотелось фашизма. Они его получили» стала его третьей «дискредитацией» армии: за первое такое нарушение судят административно, последующие образуют уже уголовное дело.
Статья на французском языке была опубликована изданием Mediapart, а перевод на русский язык правозащитник разместил у себя в фейсбуке.
В статье Орлов жестко осуждал войну, называя ее разрушительной не только для Украины, но и для будущего России. «Страна, 30 лет назад ушедшая от коммунистического тоталитаризма, скатилась назад в тоталитаризм, но теперь фашистский», — писал он о России.
На этот пост в фейсбуке и написали донос «патриоты» из «Ветеранов России».
В октябре 2023 года состоялся первый суд, который назначил Орлову штраф в 150 тысяч рублей. На фоне жестких приговоров за антивоенные преступления это выглядело почти как оправдание. Например, активистке Саше Скочиленко за замену ценников в магазине антивоенными листовками дали семь лет тюрьмы.
Однако прокуратура подала апелляцию: они заявили, что в деле Орлова упущен мотив политической и идеологической ненависти. Мосгорсуд согласился и отправил дело на повторное расследование.
А во время нового расследования в той же самой статье нашлось и отягчающее обстоятельство: мотивы вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим.
Адвокат Орлова Катерина Тертухина подчеркивала, что суд вернул дело в Следственный комитет всего лишь для устранения недостатков, а вместо этого следователь заказал новую экспертизу, нашел новый мотив — но это уже совсем не устранение недостатков, настаивала адвокат.
Чем повторный суд отличался от предыдущего
На прошлом суде самый резкий выпад против Орлова сделала прокурор Светлана Кильдишева: она усомнилась в его адекватности, потому что заметила у правозащитника «обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами».
Прокурор просила суд отправить Орлова на психиатрическую экспертизу. Ведь в советские времена Орлов протестовал против войны в Афганистане, напомнила она, а таких людей в то время «отправляли на экспертизу» в психиатрические клиники.
«Это явление осудили и назвали „карательной психиатрией“. А теперь гособвинитель ссылается на эту преступную практику», — объяснял на суде правозащитник. Суд тогда не стал назначать экспертизу.
На повторном суде выражаться стали жестче.
Вадим Мироненко — представитель «Ветеранов России», организации, написавшей на Орлова донос — прямо в зале суда обвинил правозащитника в пособничестве террористам. Он вспомнил, что Орлов был среди тех, кто предложил себя Шамилю Басаеву в обмен на заложников в Буденновске, и благодаря ему и другим добровольцам удалось спасти полторы тысячи человек, но Мироненко умудрился повернуть этот факт против правозащитника.
«Вы здесь любите бравировать своей особой ролью в деятельности Буденновска, — сказал он подсудимому. — Мое личное мнение: вы сделали все, чтобы террористы ушли от возмездия. На ваших руках кровь детей и Беслана, и „Норд-Оста“».
«Наказание мне, очевидно, тоже неизбежно»
На первый суд в качестве свидетелей защиты приходили известные правозащитники Владимир Лукин, Юлий Рыбаков, Светлана Ганнушкина, Игорь Каляпин, а также люди, которым Орлов и «Мемориал» помогли лично — например, отец убитых в Дагестане братьев-пастухов Гасангусейновых.
На втором суде свидетелей защиты не было. Потому что Орлов решил не защищать себя.
Правозащитник говорил журналистам, что в первый раз они с адвокатом всерьез доказывали свою позицию, но половину аргументов судья даже не перечислила в приговоре.
«Понимаете, метать бисер, когда это, очевидно, не имеет никакого значения… Ну зачем унижаться-то», — сказал Орлов и на заседаниях игнорировал происходящее, читая роман Кафки «Процесс».
«Краем уха слыхал: по-моему, процесс, который у меня, и процесс, который описан в книге, много имеют общего», — объяснял он журналистам, выходя из здания суда после одного из заседаний.
Единственная речь, которую Орлов произнес в суде, была его последним словом. И в нем он тоже подметил сходства между его судом и абсурдным судом из романа Кафки.
«Нас обвиняют в „дискредитации“, не объясняя, что это такое и чем она отличается от легитимной критики, — говорил он. — Нас обвиняют в „распространении заведомо ложной информации“, не удосуживаясь доказывать ее ложность — точно так же действовала советская власть, объявляя ложью любую критику».
Орлов настаивал, что в статье, за которую его судят, он корректно описал российские политические реалии.
Российские власти, напомнил он, пытаются контролировать культуру — например, запрещать неугодных писателей и музыкантов, вмешиваются в частную жизнь граждан с помощью запрета «движения ЛГБТ», в то время как президент Владимир Путин обвиняет Польшу в том, что она вынудила Гитлера на нее напасть (именно так Путин высказался в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону).
Обращаясь к тем, кто пришел его поддержать, Орлов вспоминал призыв Алексея Навального «Не сдавайтесь». «Не падайте духом, не теряйте оптимизма, — говорил он. — Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну в ту яму, в которой она сейчас находится, представляют старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего — только ложные образы прошлого, миражи „имперского величия“».
Еще Орлов говорил о чиновниках, прокурорах и судьях — тех, кто «двигает каток репрессий». «Их дети и внуки будут стыдиться рассказывать о том, где служили и что делали их папы и мамы, дедушки и бабушки. Так же будет и с теми, кто сейчас во исполнение приказов совершает преступления в Украине, — считает правозащитник. — И по-моему, это самое страшное наказание — и оно неизбежно. Ну, а наказание мне, очевидно, тоже неизбежно, потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности».