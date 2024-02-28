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"Даун", "дебил". Русского тренера в Эстонии обвиняют в жестокости по отношению к детям

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Анна Леванди (слева)
Анна Леванди (слева) Фото: Eero Vabamägi

Скандал в фигурном катании. Кажется, что все давно привыкли к подобному словосочетанию. На этот раз в центре обсуждения оказалась Анна Леванди - одна из самых известных тренеров Эстонии.

Для тех, кто следит за фигурным катанием, имя Анны Леванди долгое время ассоциировалось с Эстонией. Леванди (Кондрашова) в прошлом - советская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира (1984), четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, трёхкратная чемпионка СССР.

За более чем 25-летнюю тренерскую карьеру Леванди воспитала и привела к успеху десятки фигуристов, но теперь её карьера под угрозой.

Некоторые источники утверждают, что она могла игнорировать травмы, оскорблять юных спортсменов, а также плевать в них и бросать коньки.

"В её случае на детских тренировках принято использовать слова "даун", "дебил", - написала мать одного из спортсменов.

Кстати, обвиняют в эмоциональном насилии Анну не впервые...

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