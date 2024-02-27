Правительство продлило срок ограничений на въезд граждан России в Латвию

Правительство постановило продлить до весны следующего года срок ограничений на въезд в Латвию граждан России с учетом того, что угроза безопасности со стороны России продолжается.
Как заявило Министерство иностранных дел (МИД), с учетом военного вторжения России в Украину резко выросло число россиян, которые желают въехать по сухопутной границе в Европейский союз (ЕС).
На неформальной встрече министров иностранных дел Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа 2022 года была достигнута договоренность о том, что, учитывая влияние на пограничные государства, они на государственном уровне могут принять меры по ограничению въезда в ЕС граждан России.
На основе этого Латвия, Эстония, Литва и Польша скоординированно внесли изменения в свое законодательство, чтобы ограничить въезд россиян, которые поддерживали и продолжают поддерживать агрессивные действия режима президента России Владимира Путина и несут ответственность за агрессию России в Украине.
В Латвии такие ограничения были введены с 9 сентября 2022 года. В соответствии с распоряжением Кабинета министров ограничена и выдача виз гражданам России. Со дня введения ограничений до 31 декабря 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом гражданам России было выдано 1956 виз.
МИД поясняет, что заявления на визы принимаются только в исключительных случаях: от членов семей граждан Латвии и стран ЕС, от граждан России, получивших право на пребывание в Латвии на основании закона о репатриации и закона об иммиграции, по гуманитарным соображениям, например, в связи с тяжелой болезнью или похоронами близкого родственника, в связи с посягательством на безопасность лица или участием в судебном заседании по повестке латвийского суда.
В настоящее время и в других странах ЕС - например, в Финляндии и Чехии - введены нормы, ограничивающие въезд граждан РФ. МИД не располагает информацией, свидетельствующей о том, что какая-либо из стран намерена облегчить ограничения.
В МИД обращают внимание, что прежнее распоряжение действует до 4 марта. Оно предусматривает ограничения на въезд для граждан России, которые пожелают пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях.
Еврокомиссия в своем заявлении от 30 сентября 2022 года об общих правилах выдачи виз и основных принципах контроля граждан России на внешних границах указала, что пограничным службам следует интенсивно и индивидуально проверять возможные повышенные риски безопасности, представляемые въездом гражданина страны-агрессора в Шенгенскую зону.
Решение правительства предусматривает продление срока ограничений на один год - до 4 марта 2025 года. МИД отмечает, что латвийские пограничные органы на внешних границах проводят индивидуальную оценку каждого пересекающего границу лица и в случае отказа во въезде в Латвию каждому лицу выдается индивидуальное решение, которое можно обжаловать в вышестоящем учреждении.
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