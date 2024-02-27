Правительство продлило срок ограничений на въезд граждан России в Латвию

Как заявило Министерство иностранных дел (МИД), с учетом военного вторжения России в Украину резко выросло число россиян, которые желают въехать по сухопутной границе в Европейский союз (ЕС).

На неформальной встрече министров иностранных дел Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа 2022 года была достигнута договоренность о том, что, учитывая влияние на пограничные государства, они на государственном уровне могут принять меры по ограничению въезда в ЕС граждан России.

На основе этого Латвия, Эстония, Литва и Польша скоординированно внесли изменения в свое законодательство, чтобы ограничить въезд россиян, которые поддерживали и продолжают поддерживать агрессивные действия режима президента России Владимира Путина и несут ответственность за агрессию России в Украине.

В Латвии такие ограничения были введены с 9 сентября 2022 года. В соответствии с распоряжением Кабинета министров ограничена и выдача виз гражданам России. Со дня введения ограничений до 31 декабря 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом гражданам России было выдано 1956 виз.