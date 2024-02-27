В тренерском штабе сборной Латвии по хоккею произошли изменения

Финский специалист Вилле Пелтонен войдёт в тренерский штаб сборной Латвии по хоккею, заменив Артиса Аболса.
В работе со сборной главному тренеру Харийсу Витолиньшу будут помогать Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе, Петтери Нуммелин, Раймонд Вилкойтс, видеотренер Петерис Громс, специалист по физической подготовке Эрик Высоцкис, а также Вилле Пелтонен, который дебютирует в составе национальной сборной Латвии.
"После незабываемых хоккейных событий на прошлогоднем чемпионате мы поставили перед собой новые цели и задачи. Я рад сообщить о вхождении Вилле в тренерский штаб сборной на предстоящем чемпионате мира. Его карьерные достижения не требуют лишних комментариев. Познакомившись с финским специалистом, стало понятно, что Вилле очень хорошо осведомлён о наших игроках и команде в целом. Пелтонен наверняка сможет дать ценные советы и рекомендации как тренерскому штабу, так и хоккеистам. Мы всегда ищем способы развиваться и становиться лучше. Хочу сказать большое спасибо Артису Аболсу за его работу в сборной Латвии. Желаю Артису удачи в дальнейшей тренерской карьере", - заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш.
Главный тренер сборной также сообщил, что официальный процесс подготовки к чемпионату мира начнётся 1 апреля - 10 и 11 апреля национальная команда в "Арене Рига" встретится со сборной Финляндии, а 3 и 4 мая подготовка завершится матчами против Норвегии.
"Я очень рад возможности попасть в сборную Латвии. Я также рад работать с Харийсом Витолиньшем, его тренерским штабом, персоналом и латвийскими игроками на чемпионате мира 2024 года", - сказал Пелтонен.
За свою тренерскую карьеру 50-летний финский специалист работал ассистентом в сборных Финляндии и Германии, руководил швейцарским клубом "Лозанна" и ассистировал в клубе "Берн". Последние три сезона Пелтонен руководил клубом ХИФК из Хельсинки.
За свою игровую карьеру Пелтонен один раз становился чемпионом мира, четыре раза выигрывал серебряные и трижды бронзовые медали. Пелтонен также завоевал четыре бронзовые и одну серебряную медали на Олимпийских играх. 50-летний Пелтонен также включен в залы хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF) и сборной Финляндии.
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