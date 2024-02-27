В тренерском штабе сборной Латвии по хоккею произошли изменения

"После незабываемых хоккейных событий на прошлогоднем чемпионате мы поставили перед собой новые цели и задачи. Я рад сообщить о вхождении Вилле в тренерский штаб сборной на предстоящем чемпионате мира. Его карьерные достижения не требуют лишних комментариев. Познакомившись с финским специалистом, стало понятно, что Вилле очень хорошо осведомлён о наших игроках и команде в целом. Пелтонен наверняка сможет дать ценные советы и рекомендации как тренерскому штабу, так и хоккеистам. Мы всегда ищем способы развиваться и становиться лучше. Хочу сказать большое спасибо Артису Аболсу за его работу в сборной Латвии. Желаю Артису удачи в дальнейшей тренерской карьере", - заявил главный тренер сборной Харийс Витолиньш.