Трагическое ДТП: виновник, управлявший авто под воздействием наркотиков, получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет и сохранил примененную к обвиняемому меру пресечения - содержание под стражей - до вступления приговора в законную силу.

Согласно обвинительному заключению, 12 апреля 2023 года в волости Ренда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля.

Обвиняемый мужчина, управляя транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где врезался во встречный автомобиль. В результате погиб водитель встречного автомобиля.

Обвиняемый управлял транспортным средством без прав, находясь под воздействием наркотических и психотропных веществ.

На досудебном следствии обвиняемый не признал себя виновным, но на суде полностью признал свою вину.

Транспортное средство, на котором передвигался обвиняемый, принадлежит другому лицу, поэтому не может быть конфисковано, однако в таких случаях законом предусмотрено взыскание полной или частичной стоимости этого транспортного средства с лица, совершившего преступление.

В конкретном случае суд постановил взыскать с ответчика полную стоимость автомобиля - 1395,50 евро - в пользу государства.

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Курземском краевом суде.

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