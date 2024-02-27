+8, туман и дожди: синоптики о погоде в среду

В среду, 28 февраля, в Латвии сохранится пасмурная и влажная погода, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром во многих местах будет густой туман, днем он сохранится лишь местами. На значительной части территории страны временами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на востоке. Будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха ночью и утром составит 0...+5 градусов, днем - +2...+8 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается пасмурная и туманная погода, временами - небольшие дожди. При слабом северном ветре температура воздуха ночью и днем составит +2...+4 градуса.
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