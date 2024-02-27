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Видео ⟩ На кольце Мукусалас грузовик сбил легковой Volvo

rus.tvnet.lv
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На кольце Мукусалас грузовик сбил Volvo
На кольце Мукусалас грузовик сбил Volvo Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 27 февраля, на Мукусальском кольце в Риге произошло ДТП, вызвавшее большую пробку, сообщает Degpunktā.

Грузовик "столкнул" легковую машину с дороги.

После столкновения грузовой автомобиль "провез" перед собой легковушку на несколько метров, в результате чего трое пассажиров автомобиля Volvo оказались в безвыходной ситуации, сообщает программа.

Если со стороны кажется, что Volvo в аварии пострадал сильнее, то водитель грузовика Иво считает, что ремонт его машины обойдется дороже, так как она новее.

К счастью, ни один участник ДТП не получил увечий.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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