Видео ⟩ На кольце Мукусалас грузовик сбил легковой Volvo

Во вторник, 27 февраля, на Мукусальском кольце в Риге произошло ДТП, вызвавшее большую пробку, сообщает Degpunktā.
Грузовик "столкнул" легковую машину с дороги.
После столкновения грузовой автомобиль "провез" перед собой легковушку на несколько метров, в результате чего трое пассажиров автомобиля Volvo оказались в безвыходной ситуации, сообщает программа.
Если со стороны кажется, что Volvo в аварии пострадал сильнее, то водитель грузовика Иво считает, что ремонт его машины обойдется дороже, так как она новее.
К счастью, ни один участник ДТП не получил увечий.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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