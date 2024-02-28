Видео ⟩ Серьезная авария на Южном мосту. Полностью заблокировано движение в Пардаугаву

Видео: Авария на Южном мосту в Риге

Аккаунт в соцсетях Sadursme, который собирает информацию от очевидцев, сообщил, что на мосту разбился грузовой автомобиль, который ехал в сторону Пардаугавы. На месте ДТП перекрыто движение, что можно увидеть на видео.

Приложение онлайн-навигации Waze показывает, что в районе кольца Славу, на улице Крустпилс и на самом мосту образовались большие пробки.

Портал TVNET обратился в Государственную полицию, чтобы узнать подробную информацию о происшествии.

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