Ночью в помещения Музея оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью

Несмотря на инцидент, музей продолжает работу, экспозиция открыта для посетителей.

Виба выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного.

"Надеюсь, что виновник будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работу", - сказала директор музея.

В Госполиции сообщили, что расследуют инцидент, но более подробные комментарии пока не предоставили.

Ранее вандалы уже совершали нападение на здание Музея оккупации в Старой Риге. В ночь на понедельник, 3 апреля 2023 года, музей атаковали вандалы - были повреждены стеклянные части на фасаде музея на площади около 17 квадратных метров, сообщили представители музея.

Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.

Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией "Ассоциация Музея оккупации Латвии". Миссия музея - образовывать и напоминать об оккупациях Латвии в прошлом веке.

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