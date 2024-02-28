Ночью в помещения Музея оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью

В ночь на среду, 28 февраля, в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью, подтвердила агентству LETA директор музея Солвита Виба.
Несмотря на инцидент, музей продолжает работу, экспозиция открыта для посетителей.
Виба выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного.
"Надеюсь, что виновник будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работу", - сказала директор музея.
В Госполиции сообщили, что расследуют инцидент, но более подробные комментарии пока не предоставили.
Ранее вандалы уже совершали нападение на здание Музея оккупации в Старой Риге. В ночь на понедельник, 3 апреля 2023 года, музей атаковали вандалы - были повреждены стеклянные части на фасаде музея на площади около 17 квадратных метров, сообщили представители музея.
Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.
Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией "Ассоциация Музея оккупации Латвии". Миссия музея - образовывать и напоминать об оккупациях Латвии в прошлом веке.
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