Любовь, собаки и мечта о свадьбе на Мальдивах. Беседа с невестой Расторгуева

Надежда - кинолог, занимается собаками около 10 лет. Последние три года она - заводчик басенджи, ранее была также заводчиком овчарок. Инициатором завести породу басенджи был именно Андрей:

"Эту африканскую породу выбрал Андрей - породу для спортсмена! Для него было важно, что это единственные собаки, которые не лают, они гипоаллергенны, не линяют и не имеют характерного запаха собаки.

Басенджи очень активные и спортивные".

Надежда признается, что быть заводчиком собак непросто. "На это нужно много времени. Чтобы вырастить щенков, необходимо уделять им много времени. Беременная собака требует особого внимания и заботы", - объясняет она. Первые 10 дней щенки еще не имеют ни зрения, ни слуха, ни терморегуляции, а потому им нужен ежедневный уход. Поэтому требуется огромная ответственность и внимательность. Конечно, важно и терпение, потому что молодые щенки - это всегда шум и беспорядок в доме.

В качестве хобби с 16 лет Надежда Гульбинская занимается верховой ездой:

"Это все на уровне хобби, непрофессионально. Я Андрея тоже научила верхом ездить, когда мы познакомились. В принципе, наши отношения начинались с того, что мы вместе катались верхом, я его учила. Довольно-таки романтично было".

Совмещать личную жизнь и уход за собаками довольно трудно...