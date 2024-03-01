Любовь, собаки и свадьба на Мальдивах. Беседа с женой биатлониста Расторгуева

"Эту африканскую породу выбрал Андрей - породу для спортсмена! Для него было важно, что это единственные собаки, которые не лают, они гипоаллергенны, не линяют и не имеют характерного собачьего запаха.

Надежда признается, что быть заводчиком собак непросто. "На это нужно много времени. Чтобы вырастить щенков, необходимо уделять им много времени. Беременная собака требует особого внимания и заботы", - объясняет она. Первые 10 дней у щенков еще нет ни зрения, ни слуха, ни терморегуляции, а потому им нужен ежедневный уход. Поэтому требуется огромная ответственность и внимательность. Конечно, важно и терпение, потому что молодые щенки - это всегда шум и беспорядок в доме.