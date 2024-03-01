"Мы хотим церемонию только для себя. Что касается мечты, то это выездная свадьба где-нибудь на Мальдивских островах", - рассказывала в марте 2024 года в беседе с TVNET+ яркая брюнетка Надежда Гульбинская, ныне супруга латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.
Любовь, собаки и свадьба на Мальдивах. Беседа с женой биатлониста Расторгуева
Надежда - кинолог, занимается собаками около 10 лет. Последние четыре года она - заводчик басенджи, ранее была также заводчиком овчарок. Инициатором завести породу басенджи был именно Андрей:
"Эту африканскую породу выбрал Андрей - породу для спортсмена! Для него было важно, что это единственные собаки, которые не лают, они гипоаллергенны, не линяют и не имеют характерного собачьего запаха.
Басенджи очень активные и спортивные".
Надежда признается, что быть заводчиком собак непросто. "На это нужно много времени. Чтобы вырастить щенков, необходимо уделять им много времени. Беременная собака требует особого внимания и заботы", - объясняет она. Первые 10 дней у щенков еще нет ни зрения, ни слуха, ни терморегуляции, а потому им нужен ежедневный уход. Поэтому требуется огромная ответственность и внимательность. Конечно, важно и терпение, потому что молодые щенки - это всегда шум и беспорядок в доме.
Видео: Интервью с Андреем Расторгуевым в программе "Мне только спросить" (фрагмент)