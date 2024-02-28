Фото и видео ⟩ На Даугаве у Екабпилса объявлено красное предупреждение о наводнениях

Виксна также отметил, что в других местах Латвии угрозы наводнения пока нет. В Курземе реки уже свободны ото льда, в Лиелупе лед тоже прошел. Уровень воды в Лиелупе еще останется высоким в связи с большим притоком воды. В связи с этим могут быть затоплены низменности и пойменные луга.

И на реке Огре, где часто происходят наводнения, в этом году, скорее всего, обойдется без наводнений.

В свою очередь, председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис в распространенном около полудня сообщении заявил, что опасности резкого наводнения в Екабпилсском крае пока нет. Ледоход на Даугаве не начался, есть отдельные массы шуги, которые иногда движутся, а лед скопился под Зелькским мостом и продвигается в сторону Екабпилса. Этот затор привел к серьезному подъему уровня воды в реке Сака и Екабпилсе. Однако на тот момент уровень воды в Екабпилсе еще не был критическим или опасным для города.

Политик рассказал, что в крае затоплены наиболее низкие места и поймы, есть и некоторые хутора, отрезанные от внешнего мира в результате затопления дорог.

Сегодня на заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.