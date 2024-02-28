Фото и видео ⟩ На Даугаве у Екабпилса в ближайшие часы объявят красное предупреждение

И на реке Огре, где часто происходят наводнения, в этом году, скорее всего, обойдется без наводнений.

В свою очередь, председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис в распространенном около полудня сообщении заявил, что опасности резкого наводнения в Екабпилсском крае пока нет. Ледоход на Даугаве не начался, есть отдельные массы шуги, которые иногда движутся, а лед скопился под Зелькским мостом и продвигается в сторону Екабпилса. Этот затор привел к серьезному подъему уровня воды в реке Сака и Екабпилсе. Однако на тот момент уровень воды в Екабпилсе еще не был критическим или опасным для города.

Политик рассказал, что в крае затоплены наиболее низкие места и поймы, есть и некоторые хутора, отрезанные от внешнего мира в результате затопления дорог.

Сегодня на заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.

Рагайнис призвал не отправляться в туристические поездки по краю, так как значительная часть грунтовых дорог размыта и будет перекрыта, чтобы местные жители могли попасть на работу, в школу, а оперативный транспорт мог в случае необходимости подъехать к домам. Во многих местах проезд по дорогам затруднен, отметил глава самоуправления.

По информации Рагайниса, в Даугаве у Даугавпилса уровень воды падает, и это дает надежду, что в ближайшее время уровень воды может стабилизироваться. Наиболее высокая угроза наводнения - в Крустпилсской волости. В Путнукални Салской волости вода подступает к домохозяйствам.

В отличие от предыдущей зимы, не ожидается прихода ледовых масс из верховья Даугавы. "Следим, не расслабляемся, но опасности таких резких наводнений пока нет", - отметил Рагайнис.

С ростом угрозы наводнения со среды введены ограничения движения на въезде на остров Сакас. Передвижение разрешено жителям острова, но требуется постоянная оценка безопасности. С сегодняшнего дня затоплены и перекрыты дороги Прижу авения - Шауритес, Дзени - Зельки, а также Шауритес - Салупе. Кроме того, затоплен и закрыт съезд с муниципальной автодороги Шауритес - Салупе по направлению к Зелькскому мосту.

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