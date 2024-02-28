Фото и видео ⟩ На Даугаве у Екабпилса в ближайшие часы объявят красное предупреждение

В ближайшие часы будет объявлено красное предупреждение о наводнении на Даугаве под Екабпилсом, сообщил журналистам руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Андрис Виксна.
Угроза наводнения сохранится в ближайшие дни. Виксна отметил, что в этом году самые большие проблемы из-за паводка могут возникнуть у проживающих возле Даугавы на участке от Екабпилса до Плявиняс.
Выше, в Аугшдаугавском крае, уровень угрозы наводнения не так высок.
Виксна подчеркнул, что развитие событий во время паводка трудно прогнозировать, но, скорее всего, угроза наводнения может сохраниться в течение недели.
Галерея: Ледоход на Даугаве у Екабпилса 28 февраля
В Латвии снег фактически растаял, и в последующие дни температура воздуха не будет такой высокой, поэтому приток воды в реки будет менее значительным.
На территории Белоруссии и России толщина снежного покрова на Даугаве местами еще превышает 20 сантиметров. Но таяние снега там будет не настолько стремительным, чтобы создать опасность резкого подъема уровня воды в Латвии.
Виксна также отметил, что в других местах Латвии угрозы наводнения пока нет. В Курземе реки уже свободны от льда, в Лиелупе лед тоже прошел. Уровень воды в Лиелупе еще останется высоким в связи с большим притоком воды. В связи с этим могут быть затоплены низменности и пойменные луга.
И на реке Огре, где часто происходят наводнения, в этом году, скорее всего, обойдется без наводнений.
В свою очередь, председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис в распространенном около полудня сообщении заявил, что опасности резкого наводнения в Екабпилсском крае пока нет. Ледоход на Даугаве не начался, есть отдельные массы шуги, которые иногда движутся, а лед скопился под Зелькским мостом и продвигается в сторону Екабпилса. Этот затор привел к серьезному подъему уровня воды в реке Сака и Екабпилсе. Однако на тот момент уровень воды в Екабпилсе еще не был критическим или опасным для города.
Политик рассказал, что в крае затоплены наиболее низкие места и поймы, есть и некоторые хутора, отрезанные от внешнего мира в результате затопления дорог.
Сегодня на заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.
Рагайнис призвал не отправляться в туристические поездки по краю, так как значительная часть грунтовых дорог размыта и будет перекрыта, чтобы местные жители могли попасть на работу, в школу, а оперативный транспорт мог в случае необходимости подъехать к домам. Во многих местах проезд по дорогам затруднен, отметил глава самоуправления.
По информации Рагайниса, в Даугаве у Даугавпилса уровень воды падает, и это дает надежду, что в ближайшее время уровень воды может стабилизироваться. Наиболее высокая угроза наводнения - в Крустпилсской волости. В Путнукални Салской волости вода подступает к домохозяйствам.
В отличие от предыдущей зимы, не ожидается прихода ледовых масс из верховья Даугавы. "Следим, не расслабляемся, но опасности таких резких наводнений пока нет", - отметил Рагайнис.
С ростом угрозы наводнения со среды введены ограничения движения на въезде на остров Сакас. Передвижение разрешено жителям острова, но требуется постоянная оценка безопасности. С сегодняшнего дня затоплены и перекрыты дороги Прижу авения - Шауритес, Дзени - Зельки, а также Шауритес - Салупе. Кроме того, затоплен и закрыт съезд с муниципальной автодороги Шауритес - Салупе по направлению к Зелькскому мосту.
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