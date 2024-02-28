Она сослалась на заявления официальных лиц Украины о том, что проведение выборов президента РФ на временно оккупированных и аннексированных территориях Украины является грубым нарушением международного права, Устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"У России нет законных оснований для подобных действий на признанной международным сообществом территории Украины. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства России.

Российское политическое руководство и те, кто причастен к организации подобных незаконных действий, несут ответственность за последствия. Латвия продолжает решительно поддерживать Украину и ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью признанной международным сообществом территории Украины", - подчеркнула Эглите.

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