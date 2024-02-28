Латвия не признает незаконную организацию "выборов" президента России и их результаты на украинских территориях, временно оккупированных или аннексированных Россией, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
Она сослалась на заявления официальных лиц Украины о том, что проведение выборов президента РФ на временно оккупированных и аннексированных территориях Украины является грубым нарушением международного права, Устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"У России нет законных оснований для подобных действий на признанной международным сообществом территории Украины. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства России.
Российское политическое руководство и те, кто причастен к организации подобных незаконных действий, несут ответственность за последствия. Латвия продолжает решительно поддерживать Украину и ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью признанной международным сообществом территории Украины", - подчеркнула Эглите.
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