Подростковая депрессия и роль жирных кислот Oмега-3 в ее предотвращении

В последние годы во всем мире наблюдается значительное ухудшение психического здоровья, особенно среди детей и подростков. В 2022 году каждый пятый молодой человек признавал, что испытывает чувство одиночества, каждый второй ощущал те или иные симптомы депрессии, а самоубийство является второй основной причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15-22 лет. Эта пугающая статистика заставляет общество уделять все больше внимания душевному здоровью и благополучию подростков. Кроме того, ряд исследований показал, что рацион, особенно ежедневное употребление жирных кислот Oмега-3, играет важную роль в поддержании психического здоровья.
Подростковая депрессия – причины и факторы риска
Подростковая депрессия – это психическое расстройство широкого спектра, которое проявляется в нарушениях настроения, отсутствии мотивации и даже снижении когнитивных способностей. Чаще всего у подростков встречаются следующие симптомы депрессии:
- Грусть, ощущение безнадежности и раздражительность
- Нежелание чем-либо заниматься или неспособность получать удовольствие от занятий, которые раньше казались увлекательными
- Изменения привычек питания или сна
- Изменения уровня энергии – частое чувство усталости и вялости или напряжения и беспокойства
- Трудности с концентрацией и удержанием внимания
- Чувство своей никчемности и вины
- Самоповреждение или демонстрация саморазрушающего поведения
Причины депрессии среди подростков еще до конца не изучены, однако врачи и исследователи отмечают, что на ее возникновение влияет ряд факторов, таких как химическая активность мозга, гормоны, наследственность, психоэмоциональные травмы и негативные модели мышления, усвоенные в раннем детстве.
Есть группы подростков, которые подвержены повышенному риску депрессии, например, молодые люди с низкой самооценкой, трудностями адаптации в социальных группах или те, кто подвержен эмоциональному насилию (со стороны сверстников). Также это могут быть молодые люди, ставшие жертвами физического, эмоционального или сексуального насилия, подростки, у которых есть проблемы с психическим здоровьем и развитием, например, трудности с обучением, тревожность, подростки с физическими ограничениями, такими как хронические заболевания или инвалидность.
Большое влияние на подростков оказывает и ситуация в семье, поэтому подавленность и депрессия могут быть вызваны эмоциональными проблемами и сложностями общения дома, такими как ссоры, насилие, развод родителей. Особенно велик риск депрессии для молодых людей, у которых кто-то из членов семьи борется с депрессией, биполярным расстройством или зависимостями.
Значение жирных кислот Oмега-3
Хотя причины возникновения депрессии у подростков до конца не ясны, новые исследования все чаще подтверждают, что рацион оказывает значительное влияние на психическое здоровье человека. Проведенное в 2023 году в Швейцарии исследование подтвердило, что жирные кислоты Oмега-3 играют важную роль в поддержании психического здоровья детей.
Жирные кислоты Oмега-3 ДГК (докозагексаеновая кислота) и ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) важны для человеческого организма, особенно для мозга. Нехватка жирных кислот Oмега-3 связана с различными расстройствами психического здоровья и настроения, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, нарушения когнитивного развития и депрессия. Проведенное в 2010 году исследование подтвердило, что у людей с симптомами депрессии уровень жирных кислот Oмега-3 в организме был значительно ниже, чем у людей без таких симптомов. Соответственно, у подростков с более высоким индексом, или уровнем содержания Oмега-3, вероятность развития депрессии меньше.
Появляется все больше доказательств, которые подтверждают, что жирные кислоты Oмега-3 играют важную роль в поддержании психического здоровья, поэтому особенно важно включать их в рацион детей и подростков.
Употребление жирных кислот Oмега-3
Средняя суточная доза жирных кислот (ДГК и ЭПК) должна составлять 250-500 мг, что соответствует 1-2 порциям жирной рыбы в неделю. Однако для детей и подростков с симптомами депрессии рекомендуется более высокое суточное потребление – от 750 мг до 2000 мг в день.
Организм человека сам не вырабатывает жирные кислоты Oмега-3, поэтому их можно получить только с едой или качественными пищевыми добавками. Натуральными источниками ДГК и ЭПК в пище являются в основном морские продукты, такие как жирная рыба, например, лосось, скумбрия, тунец, треска, сельдь, а также креветки, и некоторые растительные и животные продукты – авокадо, орехи, семечки, яйца.
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