Подростковая депрессия и роль жирных кислот Oмега-3 в ее предотвращении

Большое влияние на подростков оказывает и ситуация в семье, поэтому подавленность и депрессия могут быть вызваны эмоциональными проблемами и сложностями общения дома, такими как ссоры, насилие, развод родителей. Особенно велик риск депрессии для молодых людей, у которых кто-то из членов семьи борется с депрессией, биполярным расстройством или зависимостями.

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Значение жирных кислот Oмега-3

Хотя причины возникновения депрессии у подростков до конца не ясны, новые исследования все чаще подтверждают, что рацион оказывает значительное влияние на психическое здоровье человека. Проведенное в 2023 году в Швейцарии исследование подтвердило, что жирные кислоты Oмега-3 играют важную роль в поддержании психического здоровья детей.

Жирные кислоты Oмега-3 ДГК (докозагексаеновая кислота) и ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) важны для человеческого организма, особенно для мозга. Нехватка жирных кислот Oмега-3 связана с различными расстройствами психического здоровья и настроения, такими как синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистического спектра, нарушения когнитивного развития и депрессия. Проведенное в 2010 году исследование подтвердило, что у людей с симптомами депрессии уровень жирных кислот Oмега-3 в организме был значительно ниже, чем у людей без таких симптомов. Соответственно, у подростков с более высоким индексом, или уровнем содержания Oмега-3, вероятность развития депрессии меньше.