Онлайн-беседа с авторами TVNET+ уже сегодня! Подключайтесь в 19:00

Зачастую, когда читаешь новости о событиях в Латвии и мире, интервью, мнения и жизненные истории, сам рассказчик остается на втором плане. Однако часто читатель хочет узнать - кто же на самом деле этот человек по ту сторону? И о чем сотрудники новостного портала говорят на кухне?
Именно поэтому мы с четверга, 29 февраля, запускаем новый, можно сказать, неформальный проект - беседы с читателями под названием TVNET+ virtuve. Это будет онлайн-беседа с авторами TVNET+.
Начало трансляции в 19:00.
Приглашаем как подписчиков платного контента, так и тех, кому не понятно, зачем это вообще нужно. Это возможность задать авторам вопросы, которые в противном случае, возможно, остались бы без ответа за кадром.
Это онлайн-мероприятие TVNET+ virtuve проведет главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис, в беседе примут участие: Янис Вингрис, Артем Липин, Иева Райскума и Томс Лусис.
Янис Вингрис - автор мультимедийных историй и режиссер кинопроектов. Специализируется на создании репортажей и историй из зон конфликтов, новостях в военной сфере и различных событиях в Латвии. Иеву Райскуму интересует все, что интересует людей - трагедии, комедии, маленькие жизненные радости, красота, которая разбивает сердце, и сильные истории, которые вдохновляют.
Артем Липин - журналист и редактор RUS TVNET, пишет о латвийской политике, о социальных проблемах, о ценностях диалога и иногда - о "Евровидении" и "Оскарах". Публицист TVNET Томс Лусис старается рассмотреть самые разные темы, провокационно жонглировать неудобными фактами и вопросами, пролить свет на бессмыслицу, предлагая свое видение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!