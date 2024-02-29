Онлайн-беседа с авторами TVNET+ уже сегодня! Подключайтесь в 19:00

Именно поэтому мы с четверга, 29 февраля, запускаем новый, можно сказать, неформальный проект - беседы с читателями под названием TVNET+ virtuve. Это будет онлайн-беседа с авторами TVNET+.

Начало трансляции в 19:00.

Приглашаем как подписчиков платного контента, так и тех, кому не понятно, зачем это вообще нужно. Это возможность задать авторам вопросы, которые в противном случае, возможно, остались бы без ответа за кадром.

Это онлайн-мероприятие TVNET+ virtuve проведет главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис, в беседе примут участие: Янис Вингрис, Артем Липин, Иева Райскума и Томс Лусис.

Янис Вингрис - автор мультимедийных историй и режиссер кинопроектов. Специализируется на создании репортажей и историй из зон конфликтов, новостях в военной сфере и различных событиях в Латвии. Иеву Райскуму интересует все, что интересует людей - трагедии, комедии, маленькие жизненные радости, красота, которая разбивает сердце, и сильные истории, которые вдохновляют.

Артем Липин - журналист и редактор RUS TVNET, пишет о латвийской политике, о социальных проблемах, о ценностях диалога и иногда - о "Евровидении" и "Оскарах". Публицист TVNET Томс Лусис старается рассмотреть самые разные темы, провокационно жонглировать неудобными фактами и вопросами, пролить свет на бессмыслицу, предлагая свое видение.

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