Последний день зимы принес нам множество важных событий - принято решение по проверке спецполетов Кришьяниса Кариньша, затоплена вся территория от моста в Зельки в сторону Екабпилса и российский диктатор Владимир Путин пригрозил Западу ответными ударами в случае атак на территорию РФ. Об этих и других новостях четверга, 29 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 февраля ⟩ Отмена операции подростку, предотвращено попадание военных из РФ и решение о спецрейсах Кариньша
Новости Латвии:
Государственная пограничная охрана Латвии не допустила в Латвию ряд предполагаемых российских военнослужащих или сотрудников спецслужб, сообщил глава ведомства Гунтис Пуятс.
Государственный контроль принял решение по проверке спецполетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, говорится в опубликованной Госконтролем информации.
В Крустпилсской волости затоплена вся территория от железнодорожного моста в Зельки в сторону Екабпилса, и уровень воды продолжает расти, сообщил председатель Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Иева Раубишко, руководитель проектов общества "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem), обвиняемая в организации незаконного пересечения границы, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, приехавших в Латвию нелегально.
Зачастую, когда читаешь новости о событиях в Латвии и мире, интервью, мнения и жизненные истории, сам рассказчик остается на втором плане. Однако часто читатель хочет узнать - кто же на самом деле этот человек по ту сторону? И о чем сотрудники новостного портала говорят на кухне?
Рижский городской суд сегодня, 29 февраля, полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица, сообщили агентству LЕТА в суде.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин, обвиняемый в военных преступлениях, в послании Федеральному собранию пригрозил странам Запада ответными ударами в случае атак на территорию РФ.
Российские провоенные блогеры опубликовали фотографию с дрона, на которой, вероятно, виден первый поврежденный танк Abrams, доставленный в Украину США, сообщает Defense Blog.
Кадровый голод в украинской армии, особенно в условиях, когда традиционная мобилизация пробуксовывает, все чаще утоляют более креативными способами.
Вооруженные силы Украины с 17 по 27 февраля сбили 10 российских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны Украины. Среди них были девять современных самолетов Су-35 и Су-34, а также "летающий радар" А-50.
Интересное чтиво:
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