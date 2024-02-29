Главное за 29 февраля ⟩ Отмена операции подростку, предотвращено попадание военных из РФ и решение о спецрейсах Кариньша

За рубежом:

Российский диктатор Владимир Путин, обвиняемый в военных преступлениях, в послании Федеральному собранию пригрозил странам Запада ответными ударами в случае атак на территорию РФ.

Российские провоенные блогеры опубликовали фотографию с дрона, на которой, вероятно, виден первый поврежденный танк Abrams, доставленный в Украину США, сообщает Defense Blog.

​Кадровый голод в украинской армии, особенно в условиях, когда традиционная мобилизация пробуксовывает, все чаще утоляют более креативными способами.

Вооруженные силы Украины с 17 по 27 февраля сбили 10 российских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны Украины. Среди них были девять современных самолетов Су-35 и Су-34, а также "летающий радар" А-50.

Интересное чтиво:

На "Радио Свобода" вышел новый выпуск культурной передачи "Станция Вавилон" журналистки Елены Фанайловой, посвященный латвийскому фильму "Моя свобода". Одним из гостей передачи стал журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев - автор рецензии на фильм Илзе Кунги-Мелгайле.

Рэпер Gustavo после многолетнего молчания вернулся не только с новой музыкой, но и с книгой под названием Beidzot! толщиной почти в 500 страниц, в которой обобщены тексты песен и происшествия. Официальная презентация книги состоялась вечером 28 февраля.

22-летний Рудольф Паудерс - яркий латвийский танцор и режиссер из Валмиеры. Он четко знает, чего хочет, а его главный месседж адресован латвийским звездам, которые не всегда готовы платить за танцевальные номера в своих клипах и выступлениях.

Российская агрессия против Украины продолжается уже десять лет, а полномасштабная война - почти два года. За это время украинцы успели пережить ужасы оккупации, внесудебные казни, пытки, издевательства, изнасилования, разлучение семей и попытки уничтожения национальной идентичности.

В то же время в интернете за пределами охваченной войной страны стали набирать популярность как оптимистичные, так и сатирические материалы, созданные украинцами. RUS TVNET собрал несколько уморительных украинских стендаперов, комиков и профилей в соцсетях.

14 февраля 18-летний Марек стоял бледный в коридоре Детской клинической университетской больницы и сказал: "Мама, я не могу сесть. Я ничего не могу". Его бедро раздробил перелом, восемь месяцев назад поставили штифт. Операция была отменена, его выписали из больницы. Дальше были полные отчаяния дни и часы в ожидании звонка из больницы.

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