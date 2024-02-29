Фото ⟩ Мэр Екабпилса: От моста в Зельки в сторону Екабпилса все затоплено

В Крустпилсской волости затоплена вся территория от железнодорожного моста в Зельки в сторону Екабпилса, и уровень воды продолжает расти, сообщил председатель Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Самая серьезная ситуация сложилась на правом берегу Даугавы на территории Крустпилсской волости, где под водой оказались дороги, а в домах нет электричества. В некоторых местах электроснабжение обеспечивается с помощью генераторов, людям помогают перевезти домашних животных.
Большие массы воды скопились и на острове Сакас, но пока они не причинили больших повреждений.
Серьезная ситуация также наблюдается в районе Салы, на левом берегу Даугавы, где вышла из берегов река Сака. Все дома, которые находятся за дамбой, отрезаны от дорог, поэтому в ближайшее время жителям этого района может потребоваться эвакуация, сказал Рагайнис.
Видео: Обращение Райвиса Рагайниса (на латышском языке)
Как сообщалось, в Даугаве возле железнодорожного моста Зельки, который находится между Екабпилсом и Плявиняс, уровень воды рано утром в четверг достиг отметки 9,53 метра над нулевой точкой станции наблюдения, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).
С вечера среды вода поднялась примерно на полметра, а в последние дни - в общей сложности на 5 метров. Неделю назад, 22 февраля, уровень воды на этой станции наблюдений составлял 4,41 метра.
В Плявиняс и Екабпилсе уровень воды в Даугаве за ночь немного понизился. Выше Екабпилса угрозы наводнения нет, уровень воды стабильный, в ближайшие дни ожидается его постепенное повышение.
В бассейне Даугавы снег и лед в основном растаяли, к тому же в ближайшие дни уже не будет дождя, поэтому большого подъема уровня воды в Даугаве выше Екабпилса не ожидается.
В процессе таяния ледового затора возможен резкий подъем уровня воды и наводнение в Плявиняс, а возле Зельки уровень воды тогда резко понизится.
Как сообщалось, на участке Даугавы от Екабпилса до Зельки в среду вечером ЛЦСГМ объявил красное предупреждение о наводнении.
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