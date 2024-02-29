Фото ⟩ Мэр Екабпилса: От моста в Зельки в сторону Екабпилса все затоплено

Самая серьезная ситуация сложилась на правом берегу Даугавы на территории Крустпилсской волости, где под водой оказались дороги, а в домах нет электричества. В некоторых местах электроснабжение обеспечивается с помощью генераторов, людям помогают перевезти домашних животных.

Большие массы воды скопились и на острове Сакас, но пока они не причинили больших повреждений.

Серьезная ситуация также наблюдается в районе Салы, на левом берегу Даугавы, где вышла из берегов река Сака. Все дома, которые находятся за дамбой, отрезаны от дорог, поэтому в ближайшее время жителям этого района может потребоваться эвакуация, сказал Рагайнис.

Видео: Обращение Райвиса Рагайниса (на латышском языке)

Как сообщалось, в Даугаве возле железнодорожного моста Зельки, который находится между Екабпилсом и Плявиняс, уровень воды рано утром в четверг достиг отметки 9,53 метра над нулевой точкой станции наблюдения, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).