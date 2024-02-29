Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокуратура предъявила Винькеле обвинение по ч. 1 ст. 319 Уголовного закона за бездействие государственного должностного лица. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Бездействие Винькеле вменялось за то, что во время пандемии Covid-19 она не обеспечила разработку стратегии вакцинации против вируса, включая закупку, хранение и логистику вакцин.

Как считает прокуратура, министру было известно о возможном появлении вакцин от Covid-19 на мировом рынке в 2021 году, поэтому она была обязана разработать данную стратегию к моменту принятия решения о количестве заказываемых вакцин.

В ноябре 2020 года ЕС предложил своим членам закупить вакцины от Covid-19 производства Pfizer/Biontech в рамках централизованной закупки. Согласно заключению дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы вакцины, но заказала всего 97 500. В свою очередь, в следующем этапе закупки вместо 420 707 доступных Латвии вакцин было закуплено всего 100 000. В результате вакцинация против коронавируса в Латвии началась гораздо медленнее, чем в других странах ЕС.

Когда об этом стало известно, тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле, а позже прокуратура начала следствие.

После внутреннего расследования в Минздраве дисциплинарные взыскания получили также ныне бывший руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс и бывший госсекретарь министерства Дайна Мурмане-Умбрашко.

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