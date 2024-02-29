Легенды хоккея встретились в Праге

В мае в чешских городах Прага и Острава пройдет чемпионат мира по хоккею. В преддверии грандиозного события в Праге встретились легендарные игроки.
Прага вовсю готовится к чемпионату мира по хоккею, до которого осталось чуть больше двух месяцев. В преддверии грандиозного события для его продвижения проводятся различные мероприятия, в том числе и встречи со звездами мирового хоккея.
Знаменитый польский хоккеист Мариуш Черкавски опубликовал в своем Facebook фотографию с легендами мирового хоккея, на которой запечатлен и выдающийся латвийский хоккеист Сандис Озолиньш.
На снимке видны сам Черкавски, Озолиньш, Яромир Ягр (Чехия), Яри Курри (Финляндия), Уве Крупп (Германия), Мариан Госса (Словакия), Дитер Кальт (Австрия).
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