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Легенды хоккея встретились в Праге

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В мае в чешских городах Прага и Острава пройдет чемпионат мира по хоккею. В преддверии грандиозного события в Праге встретились легендарные игроки. 


Прага вовсю готовится к чемпионату мира по хоккею, до которого осталось чуть больше двух месяцев. В преддверии грандиозного события для его продвижения проводятся различные мероприятия, в том числе и встречи со звездами мирового хоккея.

Знаменитый польский хоккеист Мариуш Черкавски опубликовал в своем Facebook фотографию с легендами мирового хоккея, на которой запечатлен и выдающийся латвийский хоккеист Сандис Озолиньш.

На снимке видны сам Черкавски, Озолиньш, Яромир Ягр (Чехия), Яри Курри (Финляндия), Уве Крупп (Германия), Мариан Госса (Словакия), Дитер Кальт (Австрия).

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