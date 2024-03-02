На экранах Латвии и мира - долгожданное продолжение экранизации классического фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна: Часть вторая". Масштабная постановка, первоклассный подбор актеров, актуальная тематика и не только: автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему ни за что нельзя пропустить новинку визионера Дени Вильнёва.
"Дюна: Часть вторая": блестящее продолжение хита 2021 года, которое из-за войны стало гораздо актуальнее
Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
- "Дюна: Часть вторая"/Dune: Part Two
- США, Канада, 2024
- Научная фантастика, драма, боевик
- Режиссер: Дени Вильнёв
- В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Планета Арракис, где добывается бесценное вещество Пряность. После вероломного нападения Дома Харконненов и смерти отца Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) присоединяются к коренным жителям планеты - фременам, чтобы прогнать узурпаторов. Тем временем фремены начинают видеть в Поле Лисан аль-Гаиба - легендарного Мессию, который спасет и возвысит угнетаемый народ.
В это не верит его возлюбленная фременша Чани (Зендея). Пока девушка с тревогой наблюдает за изменениями в поведении Пола, глава Дома Харконненов Владимир (Стеллан Скарсгорд) посылает на Арракис своего грозного сына Фейд-Рауту (Остин Батлер) с приказом как уничтожить Пола Атрейдеса, так и навсегда разобраться с фременами.
Дени Вильнёв (ударение в фамилии знаменитого франко-канадца ставится на последний слог) после фестивальных успехов ранних картин в большом кино сделал себе имя преимущественно виртуозным минимализмом - таковыми были мрачные "Пленницы", брутальный "Убийца", проигнорированный зрителями "Враг" и даже более масштабное "Прибытие".
После четырех фильмов в условном Голливуде и двух номинаций на "Оскар" постановщик шагнул на новую ступень и позарился на крупномасштабную классику научной фантастики: сначала на "Бегущего по лезвию", а позднее и на "Дюну". Оба фильма снискали любовь критиков и аудитории, но потрясает другое - даже когда Вильнёву стали поручать бюджеты, превышающие сотню миллионов долларов, постановщик невероятным образом умудрился сохранить приверженность минимализму.
Каждый кадр, мельчайшая деталь, незаметный монтажный стык и еле различимый звук даже в самом масштабном фильме Вильнёва безотказно работают на четко заданную цель, и в этом постановщик напоминает Дэвида Финчера (забавно, что оба режиссера имеют фильмы с одинаковым названием "Убийца"). Не иначе перед нами автор короткого поводка, умеющий искусно маневрировать не только ловким артхаусным парусником, но и гигантским авианосцем с несколькими сотнями людей экипажа.
И экипаж, то есть съемочная группа, работает у Вильнёва как идеально отлаженный механизм - оператор Грег Фрейзер, композитор Ханс Циммер, весь художественный и, что немаловажно, звуковой цех создают абсолютно убедительный образ совершенно фантастического мира, по которому после начала финальных титров гарантированно начинаешь скучать. Зрелище, которое не назовешь иначе, чем величественным и эпохальным, дает возможность взглянуть на войны цивилизаций в их естественном масштабе.
Впрочем, даже "эпичность" смыслов "Дюны" и мастерские экшн-сегменты не смогли заставить режиссера отказаться от крупных актерских планов - главные схватки у Вильнёва, как и в предыдущих фильмах, происходят не на поле брани, а внутри человека. И оторвать от этого взгляд не получится даже при желании. На радость зрителю в продолжении к привычным по первой части Тимоти Шаламе, Ребекке Фергюсон (актриса выглядит совершенно по-внеземному), Зендее и Стеллану Скарсгорду присоединились невероятные Кристофер Уокен и Остин Батлер.
Последнего недавно можно было наблюдать в не самом удачном "Элвисе" База Лурмана. И если после байопика о культовом музыканте еще можно было сомневаться в будущей карьере актера, то его версия демонического маньяка Фейд-Рауты (в экранизации Линча его сыграл музыкант Стинг) еще вполне может вернуться к вам в ночных кошмарах.
И пусть качество в фильмах Вильнёва всегда остается на неизменно высоком уровне, эволюцию в его фильмографии однозначно проглядывается. Так, вместе с большими бюджетами в работы режиссера пришли и большие смыслы - внутренние или межличностные конфликты предыдущих картин к "Дюне" сменились на вопросы колониальных войн, дворцовых переворотов, религиозного мессианства и переосмысления истории. Неизменно одно - постановщик продолжает рассказывать о правящей миром жестокости и губительной природе насилия, впрочем, продолжая его эстетизировать.
При этом на восприятие второй "Дюны" неоценимо повлияли ужасающие события уже, к несчастью, вполне реальные: после начала вторжения в Украину, войны Израиля против ХАМАС и капитуляции Нагорного Карабаха вновь представить относительно миролюбивые времена двухлетней давности, когда выходил оригинал, стало практически невозможно.
Теперь фильм Вильнёва вне зависимости от воли авторов досадно рифмуется с происходящим здесь и сейчас и выносит продолжение уже на качественно иной уровень. Даже имя одного из злодеев - Владимир Харконнен - сейчас вызывает уже не ухмылку, а, скорее, горькую иронию.
Вердикт: "Дюна: Часть вторая" лучше первой части, классической экранизации Дэвида Линча и, вероятно, даже всех остальных фильмов Вильнёва. Язык не повернется сравнивать ее с классическим романом Герберта, но постановщик явно модернизировал многие устаревшие мотивы книги, что особенно хорошо видно по образам Пола Атрейдеса и Чани - рыцарь света и верная наложница стали куда противоречивее и ближе к суровой реальности.
Ясно одно - перед нами незабываемое зрелище и чарующая пища для глаз, сердца и ума. Ради этого стоило ждать два с половиной года.
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