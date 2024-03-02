"Дюна: Часть вторая": блестящее продолжение хита 2021 года, которое из-за войны стало гораздо актуальнее

Последнего недавно можно было наблюдать в не самом удачном "Элвисе" База Лурмана. И если после байопика о культовом музыканте еще можно было сомневаться в будущей карьере актера, то его версия демонического маньяка Фейд-Рауты (в экранизации Линча его сыграл музыкант Стинг) еще вполне может вернуться к вам в ночных кошмарах.

Остин Батлер в роли Фейд-Рауты в одной из самых красивых сцен фильма "Дюна: Часть вторая" Фото: SCANPIX

И пусть качество в фильмах Вильнёва всегда остается на неизменно высоком уровне, эволюцию в его фильмографии однозначно проглядывается. Так, вместе с большими бюджетами в работы режиссера пришли и большие смыслы - внутренние или межличностные конфликты предыдущих картин к "Дюне" сменились на вопросы колониальных войн, дворцовых переворотов, религиозного мессианства и переосмысления истории. Неизменно одно - постановщик продолжает рассказывать о правящей миром жестокости и губительной природе насилия, впрочем, продолжая его эстетизировать.

При этом на восприятие второй "Дюны" неоценимо повлияли ужасающие события уже, к несчастью, вполне реальные: после начала вторжения в Украину, войны Израиля против ХАМАС и капитуляции Нагорного Карабаха вновь представить относительно миролюбивые времена двухлетней давности, когда выходил оригинал, стало практически невозможно.

Теперь фильм Вильнёва вне зависимости от воли авторов досадно рифмуется с происходящим здесь и сейчас и выносит продолжение уже на качественно иной уровень. Даже имя одного из злодеев - Владимир Харконнен - сейчас вызывает уже не ухмылку, а, скорее, горькую иронию.

Вердикт: "Дюна: Часть вторая" лучше первой части, классической экранизации Дэвида Линча и, вероятно, даже всех остальных фильмов Вильнёва. Язык не повернется сравнивать ее с классическим романом Герберта, но постановщик явно модернизировал многие устаревшие мотивы книги, что особенно хорошо видно по образам Пола Атрейдеса и Чани - рыцарь света и верная наложница стали куда противоречивее и ближе к суровой реальности.

Ясно одно - перед нами незабываемое зрелище и чарующая пища для глаз, сердца и ума. Ради этого стоило ждать два с половиной года.

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