С пятницы частично нарушится движение фур из стран Балтии в Западную Европу

Как сообщило в четверг литовское бюро агентства BNS, в связи с тем, что польские фермеры планируют частично перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте "Калвария-Будзиск" на неделю, начиная с пятницы, часть грузового транспорта планируется перенаправить на пункт пропуска "Лаздияй", говорит руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас.

По его словам, это поможет немного освободить движение транспорта. Кроме того, по словам канцлера Министерства транспорта и коммуникаций Рамунаса Дилбы, ведутся переговоры с польским министерством о возможности открытия дороги Лаздияй-Августав, где в настоящее время ограничено движение грузовиков весом до 12 тонн.

"Мы работаем над планом действий, мы прилагали и прилагаем все усилия, чтобы избежать блокирования дороги, но маловероятно, что нам удастся добиться этого завтра, и будут проведены частичные проверки транспортных средств, грузовиков. Польские коллеги заверили нас, что это не вызовет серьезных препятствий и очередей, но мы должны подготовиться к худшему сценарию", - сказал Виткаускас на пресс-конференции в четверг.