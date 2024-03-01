Очередь из желающих проститься с политиком растянулась на 2 км
Ритуальная служба не дала пришедшим попрощаться с Навальным
Алексей Навальный похоронен
1 марта на Борисовском кладбище в Москве проходят похороны оппозиционера Алексея Навального, убитого в колонии. На кладбище, где похоронят политика, появились полицейские патрули, а на территории церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, где пройдет отпевание, еще 29 февраля начали устанавливать железные заграждения. RUS TVNET собирает главное.
По планам, отпевание политика пройдет в 13:00 по латвийскому времени. В 15:00 тело политика будет погребено на Борисовском кладбище.
Прямой эфир похорон Алексея Навального
Тело Навального выдали родственникам только около 11:45 по рижскому времени, хотя сделать это планировалось в 11 часов. Около 12:45 директор ФБК Иван Жданов сообщил, что кортеж с катафалком подъехал к храму. Под крики "Навальный!" гроб с телом политика внесли в церковь. Людей запускают на территорию храма, но не в саму церковь. В храм вошли родители Алексея Навального Анатолий Иванович и Людмила Ивановна.
Религиовед Сергей Чапнин заявил, что настоятель церкви получил приказ "сократить по максимуму" время отпевания Навального.
Около 13:50 Иван Жданов сообщил, что отпевание Алексея Навального закончилось, гроб с телом повезут на Борисовское кладбище. Машину с гробом политика забрасывают цветами. После этого тело Навального привезли к Борисовскому кладбищу, сообщил Жданов.
Видео: Прощание с Алексеем Навальным. Трансляция Аssociated Press
Позднее Жданов сообщил, что полиция заблокировала машину с гробом Навального у входа на кладбище, из-за чего тело политика не могут вынести. Сотрудники ритуальной службы в спешке закрыли гроб, чтобы не дать пришедшим на отпевание попрощаться с Навальным.
Около 15:00 гроб с телом Навального опускают в могилу под песню My Way Френка Синатры, которую исполняет оркестр.
К 15:12 похоронная церемония завершена: Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве.
Гроб с телом политика опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и мелодию из фильма "Терминатор 2", который любил Навальный.
Сумевшие попасть на кладбище люди по традиции бросили в могилу горсти земли.
После церемонии похорон полиция начала оттеснять толпу людей от ограды, основная их масса к могиле Навального сегодня так и не попала.
После этого недалеко от Борисовского кладбища в Москве начали возникать стихийные мемориалы в память о Навальном.
После 17 часов по латвийскому времени гроб с телом Алексея Навального начали закапывать. С ним не успели проститься тысячи человек. Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что все желающие смогут подойти к могиле, когда ее окончательно закопают и положат венки. Спустя некоторое время людей снова начали пускать, сообщила Кира Ярмыш.
Как пишет "Медуза", уже к 10 утра по латвийскому времени перед церковью стали собираться люди. У метро "Марьино" много полиции, а в соцсетях появились фото и видео конной полиции неподалеку от церкви. Ближе к началу отпевания политика очередь из желающих проститься с Навальным достигла в длину примерно 700 метров, позднее - 2 километров.
Среди приехавших проститься с оппозиционером - бывшие кандидаты в президенты РФ Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, политик Евгений Ройзман. Также, судя по кадрам с места событий, к церкви прибыли представители посольств США и Европы - посол США Линн Трейси, посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и диппредставители некоторых других стран ЕС.
Ближе к началу отпевания политика стало известно, что Борисовское кладбище закрыли для посещения, а журналистов не пускают на его территорию. При этом компания "Ритуал" отрицает информацию о закрытии кладбища.
На дверях церкви также висит табличка, что аудио-, фото- и видеосъемка в здании запрещены, а у пытающихся попасть на Борисовское кладбище, где пройдут похороны, полицейские требуют сообщить паспортные данные и объяснить цель визита. Корреспондент "Медиазоны" сообщил, что в районе церкви есть проблемы с мобильным интернетом и картами в сервисе "Яндекс".
В московском районе Марьино родителей школьников предупредили, что ученики должны оставаться в зданиях школ "с целью обеспечения безопасности". Журналист Александр Плющев сообщает, что ограждения также привезли к дому в московском микрорайоне Марьино, где жил Алексей Навальный.
В микрорайоне Марьино, где проходит отпевание, отключают интернет, сообщает "Общество защиты интернета".
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш призвала жителей России прийти на похороны.
Задержания
По данным "ОВД-инфо", на акциях прощания с Навальным задержаны уже по меньшей мере 45 человек.
Больше всего человек - 18 - задержали в Новосибирске. Среди них оказался местный депутат Антон Картавин.
Также 10 человек задержали во время возложении цветов в Екатеринбурге. Еще столько же - в Воронежской области, когда люди поехали на прощание с Навальным в Москву. Через несколько часов отпустили всех, кроме Павла Сычева — координатора воронежского штаба Бориса Надеждина.
В Москве известно о шести задержанных. Среди них - зампред московского "Яблока" Андрей Морев. Позднее он отметил, что его отпустили без протокола.
Кроме того, были задержания в Нижневартовске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Казани, Златоусте и во Владикавказе.
Проблемы с похоронами
Найти подходящий зал для прощания семье и соратникам политика не удалось - по их словам, им отказывали под разными предлогами.
29 февраля соратники политика также сообщили, что ритуальные службы отказываются перевезти тело политика из морга в церковь, т. к. водителям катафалков "звонят неизвестные и угрожают, требуя, чтобы тело Алексея не забирали из морга и никуда не везли".
Комментарии
Юлия Навальнаяопубликовала в Instagram видео с Алексеем, сопроводив его текстом: "Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром".
Прощальный пост опубликовал брат убитого Алексея Навального - Олег Навальный. "Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся", - написал Навальный в Instagram.
Елена Милашина, журналистка. "Стою у ОМВД Марьино. (...) Очевидно, что пришло уже десятки тысяч. Я сбилась на 5 тысяче, считать легко, люди стоят гуськом, в образцовой русской очереди - к гробу. Молодые, старые, средневозрастные, инвалид на коляске, слепой с палочкой, это что я видела. Многие обсуждают свои риски. Одна женщина сердито говорит мужу: "Сядем значит сядем"".
Кирилл Мартынов, главред "Новой газеты Европа": "Самый страшный образ похорон: из окон школы в Марьино дети кричат "Навальный", а люди, пришедшие проститься, слышат это из-за забора. Школьникам проститься не дадут, их заперли трусливые взрослые. Детям жить в одном обществе с убийцами и теми, кто им помогает".
Кремлю "нечего сказать" семье Алексея Навального в день его похорон, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Арина Бородина, журналистка: "Это потрясающе для нынешнего времени - столько людей пришло. Не знаю, как и куда получится дойти. Но уже стоять в такой очереди большая честь и гордость".
Канцлер Германии Олаф Шольц: "Алексей Навальный заплатил жизнью, чтобы бороться за свободу и демократию. После его смерти мужественные россияне продолжают его дело. Многие из них были сегодня на похоронах и пошли на большой риск - ради свободы".
Глава европейских дипломатов Жозеп Боррель: "Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил Навальный, не исчезнет: идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами".
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон: "Путин пытался заставить Алексея Навального замолчать. Но за этим следил весь мир. В день его похорон мы вспоминаем его дух непокорности перед лицом жестокости российского режима и его мужество в противостоянии коррупции. Мы должны продолжать призывать Россию к ответу".
Алексей Навальный
Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявило учреждение, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Видео: Алексей Навальный на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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