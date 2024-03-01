Пришедшие проститься с Навальным благодарят родителей политика, а по дороге к кладбищу скандируют "Нет войне" и "Путин - убийца!".

Пришедшие проститься с Алексеем Навальным скандируют «Нет войне», пока идут к кладбищу



Видео: Медиазона pic.twitter.com/72roFhnFX0 — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

Как пишет "Медуза", уже к 10 утра по латвийскому времени перед церковью стали собираться люди. У метро "Марьино" много полиции, а в соцсетях появились фото и видео конной полиции неподалеку от церкви. Ближе к началу отпевания политика очередь из желающих проститься с Навальным достигла в длину примерно 700 метров, позднее - 2 километров.

Среди приехавших проститься с оппозиционером - бывшие кандидаты в президенты РФ Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, политик Евгений Ройзман. Также, судя по кадрам с места событий, к церкви прибыли представители посольств США и Европы - посол США Линн Трейси, посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и диппредставители некоторых других стран ЕС.

Власти против похорон Навального

Ближе к началу отпевания политика стало известно, что Борисовское кладбище закрыли для посещения, а журналистов не пускают на его территорию. При этом компания "Ритуал" отрицает информацию о закрытии кладбища.