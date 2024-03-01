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Фото, видео ⟩ Похороны Навального: тело политика привезли к кладбищу. Собрались сотни людей (5)

rus.tvnet.lv
Обновлено 1 марта 2024, 14:09
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Похороны Навального.
Похороны Навального. Фото: AP/Scanpix
  • Очередь из желающих проститься с политиком растянулась на 2 км
  • Борисовское кладбище закрыли для посещений
  • Ритуальная служба не дала пришедшим попрощаться с Навальным

1 марта на Борисовском кладбище в Москве проходят похороны оппозиционера Алексея Навального, убитого в колонии. На кладбище, где похоронят политика, появились полицейские патрули, а на территории церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, где пройдет отпевание, еще 29 февраля начали устанавливать железные заграждения. RUS TVNET собирает главное.

Ход похорон

По планам, отпевание политика пройдет в 13:00 по латвийскому времени. В 15:00 тело политика будет погребено на Борисовском кладбище.

Прямой эфир похорон Алексея Навального

Тело Навального выдали родственникам только около 11:45 по рижскому времени, хотя сделать это планировалось в 11 часов. Около 12:45 директор ФБК Иван Жданов сообщил, что кортеж с катафалком подъехал к храму. Под крики "Навальный!" гроб с телом политика внесли в церковь. Людей запускают на территорию храма, но не в саму церковь. В храм вошли родители Алексея Навального Анатолий Иванович и Людмила Ивановна.

Около 13:50 Иван Жданов сообщил, что отпевание Алексея Навального закончилось, гроб с телом повезут на Борисовское кладбище. Машину с гробом политика забрасывают цветами. После этого тело Навального привезли к Борисовскому кладбищу, сообщил Жданов.

Видео: Прощание с Алексеем Навальным. Трансляция Аssociated Press

Позднее Жданов сообщил, что полиция заблокировала машину с гробом Навального у входа на кладбище, из-за чего тело политика не могут вынести. Сотрудники ритуальной службы в спешке закрыли гроб, чтобы не дать пришедшим на отпевание попрощаться с Навальным.

Пришедшие проститься с Навальным благодарят родителей политика, а по дороге к кладбищу скандируют "Нет войне" и "Путин - убийца!".

Как пишет "Медуза", уже к 10 утра по латвийскому времени перед церковью стали собираться люди. У метро "Марьино" много полиции, а в соцсетях появились фото и видео конной полиции неподалеку от церкви. Ближе к началу отпевания политика очередь из желающих проститься с Навальным достигла в длину примерно 700 метров, позднее - 2 километров.

Среди приехавших проститься с оппозиционером - бывшие кандидаты в президенты РФ Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, политик Евгений Ройзман. Также, судя по кадрам с места событий, к церкви прибыли представители посольств США и Европы - посол США Линн Трейси, посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и диппредставители некоторых других стран ЕС.

Власти против похорон Навального

Ближе к началу отпевания политика стало известно, что Борисовское кладбище закрыли для посещения, а журналистов не пускают на его территорию. При этом компания "Ритуал" отрицает информацию о закрытии кладбища.

На дверях церкви также висит табличка, что аудио-, фото- и видеосъемка в здании запрещены, а у пытающихся попасть на Борисовское кладбище, где пройдут похороны, полицейские требуют сообщить паспортные данные и объяснить цель визита. Корреспондент "Медиазоны" сообщил, что в районе церкви есть проблемы с мобильным интернетом и картами в сервисе "Яндекс".

В московском районе Марьино родителей школьников предупредили, что ученики должны оставаться в зданиях школ "с целью обеспечения безопасности". Журналист Александр Плющев сообщает, что ограждения также привезли к дому в московском микрорайоне Марьино, где жил Алексей Навальный.

В микрорайоне Марьино, где проходит отпевание, отключают интернет, сообщает "Общество защиты интернета".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш призвала жителей России прийти на похороны.

Задержания

На выезде из Воронежа задержали четырех человек, среди которых был глава местного штаба бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина. Они ехали в Москву на церемонию прощания с Навальным. Задержали также нескольких человек, которые пытались добраться до Москвы на поезде.

Позднее стало известно и о первом задержании на прощании с Навальным в Москве.

Проблемы с похоронами

Найти подходящий зал для прощания семье и соратникам политика не удалось - по их словам, им отказывали под разными предлогами.

29 февраля соратники политика также сообщили, что ритуальные службы отказываются перевезти тело политика из морга в церковь, т. к. водителям катафалков "звонят неизвестные и угрожают, требуя, чтобы тело Алексея не забирали из морга и никуда не везли".

Люди у места отпевания Алексея Навального
Люди у места отпевания Алексея Навального Фото: STRINGER/REUTERS

Комментарии

Кремлю "нечего сказать" семье Алексея Навального в день его похорон, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Алексей Навальный

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как заявило учреждение, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.

Алексею Навальному было 47 лет.

Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.

Видео: Алексей Навальный на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа, 15.02.2024. Бодр, здоров и весел

Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.

Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.

 

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