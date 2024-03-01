На дверях церкви также висит табличка, что аудио-, фото- и видеосъемка в здании запрещены, а над алтарем стали монтировать видеокамеру, пишет Telegram-канал Sota. У пытающихся попасть на Борисовское кладбище, где пройдут похороны, полицейские требуют сообщить паспортные данные и объяснить цель визита.

Журналист Александр Плющев сообщает, что ограждения также начали свозить к дому в московском микрорайоне Марьино, где жил Алексей Навальный.

Ход похорон

На YouTube-канале Алексея Навального появилась трансляция, запланированная на 11:00 по латвийскому времени. По планам, отпевание политика пройдет в 13:00 по латвийскому времени. В 15:00 тело политика будет погребено на Борисовском кладбище.

Как пишет "Медуза", уже к 10 утра по латвийскому времени перед церковью стали собираться люди. У метро "Марьино" много полиции, а в соцсетях появились фото и видео конной полиции неподалеку от церкви.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш призвала жителей России прийти на похороны.

28 февраля соратники Навального сообщили, что отпевание оппозиционера пройдет 1 марта в 14:00 (13:00 по латвийскому времени), а похороны - на Борисовском кладбище. Найти подходящий зал для прощания семье и соратникам политика не удалось - по их словам, им отказывали под разными предлогами.

29 февраля соратники политика также сообщили, что ритуальные службы отказываются перевезти тело политика из морга в церковь, т. к. водителям катафалков "звонят неизвестные и угрожают, требуя, чтобы тело Алексея не забирали из морга и никуда не везли".

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