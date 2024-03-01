Солнце и похолодание: синоптики о погоде в первую неделю марта

В предстоящие выходные дни и на следующей неделе в Латвии будет часто светить солнце, а температура воздуха постепенно понизится, прогнозируют синоптики.
В выходные дни ожидается переменная облачность без осадков, с умеренным юго-восточным ветром. В субботу температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, а днем повысится до +5...+10 градусов.
В воскресенье будет немного прохладнее, только в Курземе столбики термометров еще могут подняться до +10 градусов.
На следующей неделе вероятность осадков будет небольшой, небо преимущественно будет ясным. Ожидается слабый восточный и северный ветер.
По ночам температура опустится ниже нуля, местами до -5...-7 градусов, а днем составит +1...+6 градусов.
Галерея: Весна в Риге
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