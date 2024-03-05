Артур Смольянинов: "Россия приняла решение сама с собой закончить"

"Россия приняла решение сама с собой закончить", - сказал в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" российский актер и музыкант Артур Смольянинов, осудивший полномасштабное вторжение РФ в Украину и ныне живущий в Латвии, о моменте, когда он понял, на какую сторону встать.
Артур Смольянинов заметил, что он всегда был человеком, следовавшим своему мироустройству и мироощущению:
"Я всегда был на стороне себя. И то, что сейчас выглядит, что я занял какую-то сторону - я просто продолжаю оставаться на своей стороне, на стороне своего искреннего, настоящего, честного мироощущения. Я так вижу жизнь. Я так ее воспринимаю.
Я хочу жить ее вот так. Я считаю, что так правильно для меня в первую очередь. Это мои базовые ценности. Отчасти врожденные, отчасти, безусловно, воспитанные и впитанные окружающей действительностью.
Наступают времена, когда ты должен это сформулировать. Возвысить голос, как я говорю. Ты должен это произнести вслух. И произнести определенно. Потому что так надо".
Напомним, 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Артур Смольянинов и его группа cheLovek выпустили в соцсетях, на видеоплатформах и на телеканале "Дождь" (в кабельном вещании) эпический клип "Эльсинор" ("Помогите человеку"), снятый в Риге.
Видео: Репортаж со съемок клипа Артур Смольянинова в Риге
Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым
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