После долгой зимы так и хочется отправиться в приключение, которое придаст положительных эмоций и энергии для дальнейших дел, поэтому нужно взять с собой семью и друзей и поехать в Вентспилсский Центр науки «VIZIUM», место, где технологии учат, вдохновляют и радуют!
Интерактивные экспонаты, творческие мастерские и научные шоу – отправляйся в Вентспилсский Центр науки «VIZIUM» и получи заряд положительных эмоций
Приключение уже начинается, как только входишь в дверь Центра науки «VIZIUM», поскольку у каждого есть возможность обойти и изучить поразительно яркую и красивую «жемчужину» в фойе – карту мира, составленную из 600 000 кусочков стеклянной плитки Murano. После этого можно переходить в экспозиционный зал, который устроен, как город будущего со своими кварталами (галереями), улицами и скверами, где время пролетает незаметно, потому что занятия на познавательных и интерактивных экспонатах увлекают всех членов семьи: детей, родителей и даже бабушек и дедушек!
Наиболее яркие эмоции у посетителей вызывают экспонаты виртуальной реальности, которые действительно позволяют попасть на мгновение в другую реальность: в один момент ты находишься в созданном тобой мире, в котором не существует границ для того, чтобы сделать все вокруг красочным, в другой момент ты паришь над скалами или устремляешься вниз по американским горкам, от которых начинает сильней биться твое сердце, через мгновение ты оказываешься на хоккейной площадке вместе с игроками сборной Латвии, а еще через мгновение ты ищешь выход из таинственного виртуального лабиринта!
Занятия в истинной реальности тоже принесут веселые минуты, дадут возможность узнать много различных фактов о себе и мире, в котором мы живем, и даже заставят попотеть, поскольку на нескольких экспонатах придется основательно подвигаться!
Кто же не видел какого-нибудь остросюжетного фильма, в котором главному герою приходится преодолевать препятствия лазерных лучей, не соприкасаясь с ними? И в Центре науки «VIZIUM» у каждого есть возможность проверить свою ловкость и попытаться пройти лазерный лабиринт и выяснить, кому из членов семьи удастся это сделать быстрее. Истинный спортивный дух пробудит и галерея здорового образа жизни, где нужно участвовать в соревнованиях по гребле и в велогонках, пройти экстремальную трассу для сноуборда, стрелять по цели, удержать равновесие, забить мяч в ворота, а также выяснить, кто может подвинуть самого тяжелого животного и выше подпрыгнуть.
В экспозиционном зале можно проверить не только физическую подготовку и ловкость, но и эрудицию и знания по самым разным темам. При выполнении различных интерактивных заданий можно получить знания по географии мира и культуре разных стран, узнать интересные факты об эмоциях и теле человека, освежить знания по математике и на увлекательных занятиях понять законы физики.
Не забыли здесь и о самых маленьких членах семьи, которым доставят радость различные занятия в галерее маленьких исследователей, которая предназначена для детей дошкольного возраста. Здесь дети с помощью своей игровой банковской карты «VIZIUM» могут совершать покупки в продуктовом магазине, заправлять свой эко-мотоцикл, а также почувствовать себя в роли маленьких строителей и поиграть на водных аттракционах. Хотим предупредить: чтобы любопытных детей забрать из городка маленьких исследователей, родителям придется изрядно постараться!
После познавательных и увлекательных занятий в интерактивном экспозиционном зале и галерее маленьких исследователей обязательно стоит посетить и творческие мастерские, которые каждый месяц посвящены определенной теме, например, тема марта: «Природа пробуждается». В этих мастерских во время творческих занятий происходит знакомство с жизненным циклом пчёл, с весной в мире лесных растений и животных, таинственным подводным миром, с живым существом, парящим в воздухе, а также с работой крылатого архитектора, исследуя процесс витья гнезда. Для посещения мастерских нет возрастных ограничений. Интересно будет и большим, и маленьким!
Настоящее удивление можно пережить во время научных шоу, в которых самые разные процессы, происходящие вокруг нас в повседневной жизни, объясняют с помощью интересных и увлекательных химических и физических экспериментов. Весной Центр науки «VIZIUM» приглашает на шоу «В лаборатории (не) шутят», в котором серьезные научные эксперименты будут показаны в веселой и занимательной форме и дадут большим и маленьким представление о естественных науках. Также предлагается шоу «Просто физика», в котором интерактивные эксперименты помогают в понимании законов физики, которые влияют на нашу повседневную жизнь. В центре внимания шоу – различные материалы и объекты, свойства которых могут быть не только поразительными, но и развлекательными, например, алюминий, дерево, стальная вата, ликоподий и др.
Во время пасхальных выходных время работы Цента науки «VIZIUM» будет обычным: 29, 30 марта и 1апреля с 10:00 до 19:00, а 31 марта с 10:00 до 17:00, поэтому семьи приглашаются вместе отметить этот красочный праздник участием в пасхальных мастерских Центра науки «VIZIUM», в которых будут рассматривать колористику (науку о цвете) и проводить различные тематические эксперименты, а также катать яйца с использование интересных STEM-решений.
Приобрести билеты в творческие мастерские, экспозиционный зал и на научные шоу можно на сайте: www.vizium.lv и в кассе Центра науки «VIZIUM». Подробную информацию можно получить по телефону: 66776633, по электронной почте: info@vizium.lv, в социальных сетях: (@viziumventspils), а также на сайте: www.vizium.lv.