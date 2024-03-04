Интерактивные экспонаты, творческие мастерские и научные шоу – отправляйся в Вентспилсский Центр науки «VIZIUM» и получи заряд положительных эмоций

Фото: Пресс-фото

После познавательных и увлекательных занятий в интерактивном экспозиционном зале и галерее маленьких исследователей обязательно стоит посетить и творческие мастерские, которые каждый месяц посвящены определенной теме, например, тема марта: «Природа пробуждается». В этих мастерских во время творческих занятий происходит знакомство с жизненным циклом пчёл, с весной в мире лесных растений и животных, таинственным подводным миром, с живым существом, парящим в воздухе, а также с работой крылатого архитектора, исследуя процесс витья гнезда. Для посещения мастерских нет возрастных ограничений. Интересно будет и большим, и маленьким!

Фото: Пресс-фото

Настоящее удивление можно пережить во время научных шоу, в которых самые разные процессы, происходящие вокруг нас в повседневной жизни, объясняют с помощью интересных и увлекательных химических и физических экспериментов. Весной Центр науки «VIZIUM» приглашает на шоу «В лаборатории (не) шутят», в котором серьезные научные эксперименты будут показаны в веселой и занимательной форме и дадут большим и маленьким представление о естественных науках. Также предлагается шоу «Просто физика», в котором интерактивные эксперименты помогают в понимании законов физики, которые влияют на нашу повседневную жизнь. В центре внимания шоу – различные материалы и объекты, свойства которых могут быть не только поразительными, но и развлекательными, например, алюминий, дерево, стальная вата, ликоподий и др.

Во время пасхальных выходных время работы Цента науки «VIZIUM» будет обычным: 29, 30 марта и 1апреля с 10:00 до 19:00, а 31 марта с 10:00 до 17:00, поэтому семьи приглашаются вместе отметить этот красочный праздник участием в пасхальных мастерских Центра науки «VIZIUM», в которых будут рассматривать колористику (науку о цвете) и проводить различные тематические эксперименты, а также катать яйца с использование интересных STEM-решений.

Приобрести билеты в творческие мастерские, экспозиционный зал и на научные шоу можно на сайте: www.vizium.lv и в кассе Центра науки «VIZIUM». Подробную информацию можно получить по телефону: 66776633, по электронной почте: info@vizium.lv, в социальных сетях: (@viziumventspils), а также на сайте: www.vizium.lv.