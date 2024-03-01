Житель Елгавы с криминальным прошлым: что известно о мужчине, напавшем на Музей оккупации?

Мужчина задержан в Елгаве, где он и проживает. Ранее он попадал в поле зрения полиции в связи с нелегальным оборотом наркотических веществ.

В данный момент мотивация совершения преступления еще выясняется, однако одна из главных версий - преступление было совершено "на основе ненависти к Латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту".

Кроме того, расследуется, было ли это индивидуально мотивированным преступлением, или же на совершивших его оказывалось "влияние со стороны", в том числе со стороны России, поэтому полиция в ходе расследования сотрудничает со Службой государственной безопасности (VDD).

В субботу полиция попросит суд отправить мужчину под стражу.

Как сообщалось, вечером во вторник, 27 февраля, в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь, в результате чего в кабинете директора музея на первом этаже сгорели стул и бумаги на площади 0,5 квадратных метра.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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