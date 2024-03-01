91-летний пенсионер, утроивший трагическое ДТП в Торнякалнсе, не помнит, как все произошло

Многопрофильная специализированная прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому 91-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством и в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого он сбил двух пешеходов. В результате ДТП от полученных травм скончалась несовершеннолетняя девушка.

9 декабря прошлого года на улице Елгавас произошло ДТП - автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девушку, а затем еще одного человека.

Обвиняемый, управляя транспортным средством, не соблюдал и не выполнял требования правил дорожного движения, не действовал таким образом, чтобы не создавать ситуации, опасные или мешающие движению транспорта, а также не сделал все возможное чтобы не подвергались опасности другие участники дорожного движения, особенно менее защищенные – пешеходы.

Обвиняемый вовремя не снизил скорость движения и не остановил транспортное средство перед нерегулируемым пешеходным переходом, продолжил движение вперед и не уступил дорогу девушке-пешеходу, которая в этот момент переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход и имела преимущество прохода.