Видео ⟩ Бывший вратарь рижского "Динамо" очень грубым приемом отправил соперника в больницу

Клуб "Лексландс", за который выступает литовец Армалис, встречался с хоккеистами "Оскарсхамна".

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Лександса", но в этот раз главным моментом игры стал не конечный результат.

За три минуты до конца второго периода хоккеист "Оскарсхамна" Олли Палола в ходе борьбы у ворот ударил клюшкой Армалиса, на что тот сильно разозлился. В результате литовец ловушкой сильно ударил Палолу, который в момент удара находился к вратарю спиной.

Палола не смог покинуть площадку самостоятельно, с арены его незамедлительно доставили в больницу, где у него были констатированы перелом носа и сотрясение мозга.

В данный момент дисциплинарный комитет SHL рассматривает конкретный эпизод, однако нет сомнений, что литовского хоккеиста ждет дисквалификация.

32-летний Армалис за свою карьеру провел 12 матчей в составе рижского "Динамо". В сезоне 2017/2018 в КХЛ он в среднем в матче пропускал 2,5 шайбы и отражал 91,1% бросков противника.

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