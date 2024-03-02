У бывшей баскетболистки Анете Екабсоне-Жоготе родились близнецы

"В полном составе! Наша семья пополнилась двумя девочками - Летицией и Кэти", - написала Анете и добавила хэштег "двойняшки".

В большой семье сейчас трое детей - все дочери. В 2019 году Екабсоне-Жогота родила первую дочь, которую назвали Патриция.

Анете Екабсоне-Жогота завершила баскетбольную карьеру в 2016 году. Она была признана лучшей спортсменкой Латвии в 2008 и 2009 годах, а в 2007 году получила награду как лучшая баскетболистка Европы.

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